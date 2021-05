Hoje a Lua ingressa em Leão aproximadamente às 10h e, antes desse horário, ela estará fora de curso, o que significa que precisamos ter mais paciência e sair com antecedência para os compromissos da manhã.

As energias leoninas nos ajudam a iniciar a semana com mais energia e motivação, o que pode ser muito benéfico para a sua vida profissional.

Apesar de facilitar o trabalho, porque você se sente mais confiante na sua capacidade de realizá-lo, esse posicionamento lunar também desperta certo egocentrismo, porque nossas emoções ficam amplificadas e, consequentemente, tendemos a olhar as coisas apenas pelo nosso ponto de vista.

Então, essa energia ‘extra’ que sentimos nesse momento também pode incitar discussões e devemos ter cuidado com as palavras que escolhemos para nos comunicar.

Além disso, o Sol está formando um trígono com Plutão retrógrado hoje, o que faz com que nos sentimos mais corajosos e aptos para lidar com os imprevistos cotidianos, mas também pode desencadear sentimentos desafiadores, e você deve ter cuidado para não tomar decisões precipitadas com base em algo momentâneo.

Confira o seu signo de hoje (16/5)

Áries

Os nativos de Áries podem ser cativantes quando querem, mas o seu humor inconstante é evidenciado pelo posicionamento da Lua em Leão, o que pode fazer com que você vá ‘do céu ao inferno’ em questão de minutos. Tenha cuidado para não descontar o seu estresse nas pessoas ao seu redor.

Touro

Você tem todo o potencial necessário para ser uma pessoa trabalhadora e dedicada, mas, muitas vezes, a procrastinação e a preguiça podem ser grandes empecilhos para a sua vida profissional. Aproveite a energia leonina para colocar em ordem tudo aquilo que você estava deixando para depois.

Gêmeos

Apesar de o posicionamento da Lua em Leão te deixar mais alegre e animado, você pode se irritar com mais facilidade quando for contrariado, o que faz com que você se comporte de forma explosiva. Tenha cuidado para controlar a ansiedade e lembre-se que é melhor esperar o estresse passar para dialogar.

Câncer

Quando influenciado pelas energias leoninas, suas emoções ficam à flor da pele. Tenha cuidado para não fazer ‘tempestade em copo d’água’, porque isso pode acabar gerando discussões por motivos que seriam relevados em outros dias, principalmente em se tratando de situações que despertam ciúmes.

Leão

Quando a Lua está no seu signo, você se sente especialmente autoconfiante, como se fosse capaz de fazer tudo. O problema disso é que qualquer tipo de frustração pode te desestabilizar emocionalmente, fazendo com que você reaja de forma inapropriada, o acaba ferindo as pessoas ao seu redor.

Virgem

Você é uma pessoa determinada, que trabalha pensando em seus objetivos, e não apenas pensando no que vai ganhar no fim do mês. A ambição pode te levar muito longe, mas você deve ter cuidado para não manter um foco ‘cego’, sem refletir sobre possíveis mudanças após ter decidido o caminho que quer seguir.

Libra

A Lua em Leão evidencia todo o seu poder de comunicação, fazendo com que você se expresse de forma cativante e simpática, o que te ajuda no trabalho. Em sua vida amorosa, você deve ter cuidado para não perder a paciência, principalmente quando se sentir inseguro por algo que causa ciúmes.

Escorpião

A presença da Lua em Leão pode fazer com que você haja de forma arrogante, querendo que as pessoas façam aquilo que você deseja, pensando que sabe o que é melhor para todos. Isso acaba gerando discussões, porque por mais que você tenha boas intenções, você deve saber respeitar o limite do outro.

Sagitário

O trígono que está se formando entre o Sol e Plutão hoje pode colocar em foco questões que te levarão a refletir sobre a necessidade de ser mais responsável, porque você tende a se sentir mais motivado pelo medo de fracassar do que pela recompensa em si, o que te impede de concretizar o seu potencial.

Capricórnio

Os nativos de capricórnio tendem a ser ambiciosos e trabalhadores. O trígono que está acontecendo entre o Sol e Plutão nesse momento te convida a perceber que, muitas vezes, a sua preocupação com o futuro faz com que você se torne uma pessoa pessimista e não consiga aproveitar o que a vida tem de bom.

Aquário

A racionalidade é uma característica marcante dos aquarianos, o que demonstra que você tem mais capacidade de desenvolver a sua intelectualidade do que a sua sensibilidade. Por isso, quando a Lua se encontra em Leão e aflora suas emoções, você tende a ficar mais irritado, agindo de forma impulsiva.

Peixes

A sua preocupação com os outros pode fazer com que você se torne uma pessoa ansiosa, sempre pensando sobre o que pode dar errado. O aspecto que está se formando entre o Sol e Plutão te convida a lidar com os imprevistos de forma mais natural, porque a tentativa de controlá-los apenas gera estresse.

