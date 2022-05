Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (21/5)

Câncer

Aquário

Capricórnio

Gêmeos

Leão

Libra

Sagitário

Touro

Áries

Virgem

Escorpião

Peixes

Nos últimos dias, o trânsito de Mercúrio retrógrado vem causando alguns desentendimentos, imprevistos e outras situações inesperadas. Por isso, nos sentimos mais confusos neste momento - não exatamente para tomar alguma decisão, mas certa dificuldade para raciocinar com clareza. Esse incômodo pode se tornar mais evidente agora, porque o Sol encontra Mercúrio, amplificando a influência da retrogradação. Porém, não podemos apenas olhar para os desafios trazidos por esse fenômeno. Assim como todas as situações desafiadoras, o trânsito de Mercúrio junto ao Sol também nos ajuda a refletir, revisar e perceber algumas coisas que estamos prestando atenção em nosso dia a dia. Sendo assim, podemos aproveitar a oportunidade de revisar nossas prioridades e organizar melhor o dia a dia.Lembre-se que a pessoa que te magoou também tem seus bloqueios, traumas e situações em que não sabe agir com muita clareza. Para se libertar de rancores e sentimentos que podem estar impedindo a sua evolução, é preciso estar aberto a perdoar e a compreender. Ignorar esses problemas só faz mal a si mesmo.Hoje você pode se sentir especialmente irritado com as coisas que saíram do controle. Porém, as situações que estão se evidenciando nesse momento têm o como finalidade te preparar psicologicamente e te levar a desenvolver habilidades que serão úteis no futuro, para enfrentar novos desafios, saber superá-los e evoluir com eles.Os imprevistos que estão impedindo a realização dos seus projetos da forma como você imaginava servem apenas para que você aprenda a ser mais resiliente frente a desafios. Essas situações te ajudarão a se fortalecer, para que você possa adquirir uma determinação cada vez maior para ser a melhor versão de si mesmo.O encontro entre o Sol e o seu planeta regente indica a possibilidade de deixar que as suas opiniões pessoais interfiram no seu julgamento, o que acaba prejudicando o seu profissionalismo. Tenha cuidado para não tomar atitudes precipitadas, das quais você poderá se arrepender posteriormente.Lembre-se que apenas você pode se movimentar em direção aquilo que você deseja concretizar em sua vida. É preciso unir a sua fé na vida com a sua força interior, para criar novos projetos que, a longo prazo, vão te ajudar a chegar lá. O planejamento e a perseverança são aliados necessários nesse processo de crescimento pessoal.Esse é um momento propício para questionar os padrões que estão regendo sua vida financeira. Existem comportamentos que você sabe que são prejudiciais (como grandes compras no cartão de crédito todo mês) mas tomar consciência não é suficiente, é preciso tomar atitudes para mudar.Tenha paciência em relação aos retornos financeiros que você está esperando. Lembre-se que a ordem nunca se altera: primeiro é preciso plantar e cultivar, para então colher. O que você está fazendo hoje para garantir as melhorias que almeja? As coisas mais preciosas são construídas com o tempo.A conjuntura astrológica atual te convida a parar de ficar postergando as mudanças de hábitos que você precisa fazer, mas fica constantemente encontrando motivos para não fazer. Esses gestos de auto sabotagem costumam ser motivados por alguma insegurança sua. Tente identificar isso para saber que padrão de pensamento precisa ser alterado.Tenha cuidado com extremismos, porque a conjunção que se forma entre o Sol e Mercúrio retrógrado em Gêmeos pode te levar a ser inflexível nas discussões. Lembre-se que decisões abruptas quase sempre trazem consequências inesperadas. Principalmente quando suas escolhas afetam outras pessoas, é preciso haver diálogo.O encontro entre seu planeta regente e o Sol indica um momento em que seus impulsos vão estar mais controlados, porque você consegue pensar melhor sobre as consequências de suas ações. Porém, esse trânsito pode fazer com que você trace metas altas demais em sua vida profissional e financeira e se sinta muito frustrado caso não consiga alcançá-las.Se engana muito quem pensa que uma vida feliz e realizada é algo diretamente ligado à relacionamentos sem problemas. Enquanto duas pessoas diferentes buscarem seguir um mesmo caminho, as incompatibilidades vão vir à tona diariamente, e é preciso disposição, sabedoria e diálogo para saber superá-las.Leve as situações que estão te ferindo nesse momento como aprendizagem para o seu crescimento pessoal. Além de te fortalecer, esses desafios também te tornam apto a ajudar quem passar por essas mesmas questões. Contribuir com a jornada de outras pessoas é uma das missões mais importantes.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.