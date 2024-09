Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (14/9)

Que cargas pesadas você carrega? Que mudanças você quer fazer na sua vida? O que você quer soltar? O que você quer continuar carregando? Essas perguntas são importantes para o seu dia. Na madrugada, a Lua em Capricórnio faz um aspecto harmonioso com Urano e Plutão, e você sente a força desse encontro. É uma energia que mexe com suas estruturas internas e te convida a refletir sobre transformações. Logo em seguida, a Lua chega em Aquário, e você sente uma liberdade maior para buscar o que realmente faz sentido para sua vida. É um momento para se libertar de amarras e tomar decisões que estão mais alinhadas com o seu verdadeiro caminho. O que ainda te prende e o que te dá asas? A escolha está em suas mãos.

Áries

Você se sente desafiado a soltar o peso que não te pertence mais. O encontro entre a Lua e Urano te provoca a repensar as mudanças que precisa fazer, principalmente em sua carreira. Quando a Lua entrar em Aquário, a sensação de liberdade te impulsiona a tomar decisões mais ousadas. O que está te prendendo? Hora de agir com coragem.

Touro

O dia começa mexendo com a sua zona de conforto. A energia de Urano em harmonia com a Lua te faz refletir sobre o que você precisa deixar para trás, especialmente em relação aos seus valores. Quando a Lua chegar em Aquário, você vai sentir a necessidade de inovar. Como pode se libertar de velhos padrões e abrir espaço para o novo?

Gêmeos

O universo te pede para refletir sobre suas responsabilidades emocionais. O que você está carregando que já não te serve mais? Com o aspecto da Lua e Urano, você sente uma vontade de desapegar de bagagens mentais. A chegada da Lua em Aquário traz aquele frescor e uma nova perspectiva. Permita-se ser curioso sobre novos caminhos.

Câncer

O dia começa profundo, te pedindo para soltar questões emocionais que te pesam. O que está te impedindo de crescer? O encontro da Lua com Urano e Plutão te faz reavaliar relações e padrões emocionais. Quando a Lua chega em Aquário, você percebe que a liberdade emocional é possível, mas é preciso deixar ir o que te prende.

Leão

O universo te convida a largar o controle. O peso das responsabilidades pode estar te sobrecarregando, e a harmonia entre a Lua e Urano traz a reflexão: o que você precisa mudar na sua vida? Quando a Lua entrar em Aquário, você pode sentir o chamado para uma maior liberdade nas parcerias. Não tenha medo de soltar as rédeas.

Virgem

O dia começa pedindo uma reorganização interna. As energias da madrugada te fazem pensar em como está sua rotina. O que precisa ser ajustado? Soltar algumas coisas pode ser libertador. Quando a Lua entrar em Aquário, um ar de inovação entra na sua vida. O que você pode mudar para trazer mais fluidez ao seu cotidiano?

Libra

Você sente o peso das responsabilidades emocionais logo no início do dia, mas a Lua em Capricórnio em harmonia com Urano te mostra que algumas mudanças são necessárias. Não tenha medo de se desapegar. Com a entrada da Lua em Aquário, um novo senso de liberdade toma conta de você, incentivando mais autenticidade nas suas relações.

Escorpião

O universo mexe com as suas estruturas internas, te desafiando a deixar para trás o que está te prendendo. O aspecto da Lua com Urano e Plutão te provoca a abandonar velhos hábitos. Quando a Lua entrar em Aquário, você vai sentir a necessidade de mais liberdade emocional. O que você está disposto a soltar para crescer?

Sagitário

O dia começa com uma reflexão profunda sobre as suas crenças e objetivos. A harmonia entre a Lua e Urano traz uma oportunidade de mudança em suas estruturas internas. Quando a Lua chegar em Aquário, a sensação de liberdade te leva a explorar novos horizontes. Soltar o que te prende será libertador para seu espírito aventureiro.

Capricórnio

A Lua ainda em seu signo faz um aspecto com Urano e Plutão, te pedindo para refletir sobre o que você está carregando que já não faz sentido. Mudanças estruturais estão acontecendo, e resistir a elas só vai pesar mais. Quando a Lua entrar em Aquário, você pode sentir um alívio, como se o caminho à sua frente estivesse mais claro e livre.

Aquário

O dia começa pesado, mas a energia de Urano traz um insight: o que você precisa mudar para se sentir mais livre? O encontro da Lua com Urano e Plutão te empurra a soltar velhas ideias que não servem mais. Quando a Lua entra no seu signo, você se sente em casa, pronto para se alinhar com sua autenticidade e buscar o que realmente faz sentido.

Peixes

O início do dia te faz refletir sobre as cargas emocionais que você está carregando. O aspecto entre a Lua e Urano te pede para soltar o que já não é necessário, especialmente em sua vida interna. Com a entrada da Lua em Aquário, você começa a ver novas possibilidades para sua liberdade emocional. Deixar o passado para trás pode abrir espaço para o novo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.