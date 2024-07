Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (4/7)

Você está mudando sua percepção sobre si mesmo(a). Algumas coisas não fazem mais sentido. A Lua em Gêmeos vai conversar com Netuno retrógrado em Peixes. Muitos véus estão caindo e agora é possível enxergar melhor. Sem máscaras, enganos ou ilusões. Agora você pode discernir entre a realidade e a ilusão e ter uma visão mais clara das situações. No fim do dia a Lua chega no seu reino, no signo de Câncer ela fica domiciliada. Chegou a hora de se preparar para um novo ciclo que se inicia amanhã com a Lua Nova Canceriana. Muitas águas vão rolar.

Áries

O universo está te enviando sinais o tempo todo. Fique atento as mensagens, as interações, os encontros e observe. Muito cuidado com as informações que chegam para você, nem tudo pode ser verdade.

Touro

Você está recebendo a energia de Marte e esse planeta corajoso te convida a mergulhar nas suas águas nada calmas. Olhe para o seu passado e faça um novo caminho. Eu sei que você não quer mais esse desassossego.

Gêmeos

Você tem se doado muito a uma causa, pessoas ou situações. Mas sente que o reconhecimento não vem. Chegou a hora de enxergar esses enganos e perceber quem merece sua entrega.

Câncer

Se sua vida anda um pouco bagunçada, chegou a hora de organizar. O Sol em câncer está iluminando algumas situações. Sujeira não se joga debaixo do tapete, pois uma hora a conta chega.

Leão

Não deixe o outro drenar sua energia. Cuide das suas parcerias ou relacionamentos. O momento pede colaboração. Em qualquer convivência, quem dá mais e recebe menos acaba sendo magoado.

Virgem

Os desafios existem, mas saiba que você pode superar. Corte o que não está legal, não se iluda mais. Você já esperou demais, mas agora tem consciência da sua força, do seu valor e sabe que pode dar a volta por cima.

Libra

Para onde você está apontando sua flecha, libriano(a)? E quem você quer levar com você? Nesse momento você precisa de concentração e cooperação. Se outro não está agregando, cuidado. Observe o que e quem tira seu foco.

Escorpião

O que é importante para você nesse momento, escorpiano(a)? Se você já tem clareza, seja responsável e compromissado. O que você precisa fazer todo dia para alcançar os resultados desejados? Não espere ajuda e não se perca na sua rotina.

Sagitário

Como estão suas interações e relacionamentos? Olhe para os grupos, pessoas e situações que você se envolve. Não permita que essas pessoas tirem seu brilho ou corte suas asas, você sabe que é possível chegar lá.

Capricórnio

Nos próximos meses você estará finalizando algumas experiências. Chegou a hora de fechar para balanço e perceber os erros e acertos, as vitórias e derrotas. Se proteja e se cuide. Você já sabe o que lhe faz bem e o que lhe faz mal.

Aquário

Olhe para você, aquariano(a). Muitas coisas estão acontecendo na sua vida. Você já tem metas, objetivos, já escolheu alguns caminhos. Mas antes de ir, você precisa resolver algumas questões pendentes ou mal resolvidas. E o segredo é: não gaste energia com pessoas que não somam.

Peixes

Olhe para os seus caminhos e para o chão que você pisa. Será que você conhece mesmo essa estrada? Será que esse chão é mesmo seguro. Não confie em tudo, nem em todos. O momento pede compromisso e responsabilidade. Chegou a hora de cair na real.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.