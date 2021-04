Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (29/04)

Hoje fazem dois dias que Plutão iniciou o movimento de retrogradação, o que significa que os processos de transformação estão começando a se encaminhar.

O movimento atípico desse planeta influencia o surgimento de situações desafiadoras. Isso acontece porque são os maiores obstáculos que nos auxiliam a reconhecer nossa força interior e, ainda, nos fazem perceber os padrões de comportamento e de pensamento que não agregam nada em nossas vidas.

Sendo assim, procure entender esses acontecimentos como poderosas fontes de autoconhecimento, que te ensinam a ser resiliente e te aproximam da sua melhor versão de si mesmo.

O posicionamento da Lua em Sagitário incita uma visão mais otimista que pode te ajudar nesse momento, mas, por outro lado, você também tem dificuldade em lidar com aquilo que não corresponde a sua expectativa, o que pode te levar a agir de forma impulsiva, magoando as pessoas que estão ao seu redor.

Colocar-se no lugar do outro é essencial para que você compreenda como as suas palavras podem afetar alguém.

Veja o seu signo de hoje (29/04)

Aries

A paciência é um dom que os nativos de Áries, em especial, precisam dedicar-se para desenvolver, porque a ansiedade pode fazer com que você deseje que tudo ocorra do seu jeito e no seu tempo. Nesse momento, você é convidado a fazer esse esforço, para lidar de forma mais serena com os desafios da vida cotidiana.

Touro

Desde já, é importante que você comece a interiorizar que as situações desafiadoras que estão se desenrolando são apenas uma parte do processo. Busque fazer aquilo que estiver ao seu alcance para resolver o que for preciso, mas lembre-se também de refletir sobre o que você pode aprender com o que está vivendo.

Gêmeos

Em seus relacionamentos afetivos, você deve se esforçar para construir um canal de diálogo em que ambos sintam-se seguros para se expressar abertamente. A influência de Plutão retrógrado pode te fazer sentir incomodado com comportamentos das pessoas com quem convive, e vocês precisam saber conversar sobre isso.

Câncer

O posicionamento da Lua, que é o seu planeta regente, em Sagitário te convida a sair da rotina, para fazer algo que te ajuda a recuperar o ânimo. Como estamos vivendo um período de isolamento social, é interessante que você faça isso periodicamente, para não se permitir focar apenas em suas preocupações.

Leão

Para manter um bom relacionamento com as pessoas que convivem com você, é necessário haver diálogo constante, principalmente nesse momento em que estamos em isolamento social. Seja flexível para lidar com os conflitos cotidianos, para manter um clima agradável com quem você se relaciona.

Virgem

Os nativos de Virgem podem ser resistentes às mudanças que começam a acontecer, impulsionadas pelo movimento de retrogradação de Plutão. É importante perceber que a negação apenas torna o processo mais sofrido, porque, em algum momento, você precisará admitir aquilo que precisa ser transformado em si mesmo.

Libra

O posicionamento da Lua em Sagitário te ajuda a ter mais confiança para tomar decisões, mas você deve ter cautela com atitudes impulsivas, motivadas por sentimentos momentâneos. Em sua vida profissional, esse é um ótimo momento para expressar suas ideias com confiança e carisma.

Escorpião

Uma dica interessante para os escorpianos, com base na conjuntura astrológica atual, é aproveitar esse momento para recuperar o seu ânimo, buscando fazer algo que te ajude a sair da rotina. Além disso, a presença da Lua em Sagitário é benéfica para sua autoconfiança, apesar de incitar sua arrogância.

Sagitário

A presença da Lua no seu signo, somada à conjunção que o Sol está fazendo com Urano, faz com que você se sinta mais autoconfiante, reconhecendo sua capacidade intelectual. Esse sentimento pode ser incrivelmente benéfico, mas você deve ter cautela para não agir de forma arrogante, como se fosse o ‘dono da razão’.

Capricórnio

As energias sagitarianas, quando bem integradas, podem influenciar os nativos de Capricórnio a ter mais desenvoltura para lidar com os conflitos do dia a dia. A flexibilidade mental para conseguir lidar com momentos estressantes é uma habilidade muito importante, que necessita de esforço.

Aquário

O Sol está se aproximando de Urano em Touro nesse momento, e esse aspecto influencia a sua vida profissional de maneira positiva, tendo em vista que Urano é o seu planeta regente. A sua criatividade é aflorada e você se sente mais determinado, mas deve tomar cuidado para não se expressar de maneira explosiva.

Peixes

O posicionamento da Lua em Sagitário te ajuda a ser mais confiante, o que transmite segurança para quem você se relaciona. Aproveite para dialogar sobre aquilo que te incomodou nos últimos dias de forma serena, para que vocês encontrem, juntos, formas de conciliar suas incompatibilidades.



