Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (24/10)

O Sol em Escorpião pede mergulhos profundos e transformações intensas. Ao mesmo tempo, a Lua Minguante em Leão traz um convite para deixar para trás aquilo que não faz mais sentido. Não deixe que a dúvida te paralise, pois você já sabe o que precisa eliminar. Existe algo que te apaga ou entristece? Agora é o momento de dissolver tudo que é nocivo. Fique tranquilo ao assumir seu poder e se comprometa com o que realmente importa. A Lua em Leão senta no trono, pedindo responsabilidade. Pelo que você quer ser lembrado? O que deseja realizar, experimentar ou aprender nessa vida? Pense no legado que quer deixar.



Dica: Dedique um momento para meditar e refletir sobre o que está pesando em sua vida. Escreva em um papel o que você quer eliminar, seja um hábito, um pensamento ou uma situação que já não faz mais sentido. Depois, queime esse papel como símbolo de libertação, visualizando a dissolução do que não te serve mais. Permita-se sentir o alívio de abrir espaço para o novo, enquanto fortalece seu compromisso com aquilo que realmente importa.

Áries

O foco está em seus projetos criativos e em seus relacionamentos com filhos ou questões ligadas ao prazer. É hora de avaliar o que te impede de se expressar livremente. Desapegue de comportamentos que limitam sua autenticidade.



Dica: Libere-se da necessidade de agradar e foque em sua verdadeira essência.

Touro

A atenção se volta para a vida doméstica e as raízes familiares. Plutão desafia a necessidade de segurança, pedindo uma reestruturação de seus alicerces. O que precisa mudar em seu lar ou na maneira como lida com questões familiares?



Dica: Limpe e reorganize sua casa, desfazendo-se de objetos que trazem lembranças negativas.

Gêmeos

Sua comunicação, estudos e relações com irmãos estão em destaque. O que precisa ser eliminado nas conversas ou nas suas rotinas de aprendizado? Talvez seja o momento de se desapegar de velhos padrões de pensamento.



Dica: Revise como você expressa suas ideias e corte o que te impede de ser claro e direto.

Câncer

A Lua Minguante no seu signo pede uma revisão do seu eu. Plutão se opõe, sugerindo que mudanças profundas em sua identidade são necessárias. O que em sua vida está impedindo você de brilhar e ser autêntico?



Dica: Faça uma limpeza emocional, liberando-se de rótulos ou expectativas que não são seus.

Leão

O momento é de introspecção e fechamento de ciclos. Plutão pede que você olhe para os seus medos inconscientes. O que você precisa desapegar em sua vida espiritual ou emocional para seguir em frente?



Dica: Dedique-se à meditação ou práticas de autoconhecimento para eliminar padrões autossabotadores.

Virgem

Suas amizades e projetos de vida são o foco. Talvez seja hora de reavaliar quem faz parte do seu círculo e se esses relacionamentos estão alinhados com seus objetivos. Plutão pede mudanças em seus grupos sociais.



Dica: Reflita sobre suas amizades e faça uma limpeza nos relacionamentos que drenam sua energia.

Libra

A Lua Minguante ativa sua área profissional e de reputação. O que está impedindo você de crescer em sua carreira ou de construir o legado que deseja? Plutão pede que elimine medos e inseguranças que afetam sua autoridade.



Dica: Reavalie seus objetivos de carreira e faça mudanças necessárias para seguir um caminho mais autêntico.

Escorpião

Sagitário

As finanças compartilhadas e questões profundas de intimidade são o foco. Plutão pede transformações na maneira como você lida com recursos conjuntos e no que você precisa eliminar para ter relações mais saudáveis.



Dica: Reorganize seus investimentos ou dívidas e reflita sobre como se abrir para uma intimidade mais autêntica.

Capricórnio

Aquário

Os relacionamentos pessoais e parcerias estão em destaque. O que precisa ser transformado na maneira como você se relaciona? Plutão sugere que alguns padrões em suas parcerias precisam ser eliminados para que haja um crescimento conjunto.



Dica: Avalie seus relacionamentos e busque uma maior autenticidade nas suas conexões.

Peixes

A Lua Minguante afeta sua rotina diária, saúde e trabalho. Plutão pede que você olhe para seus hábitos e elimine tudo que esteja prejudicando seu bem-estar ou seu desempenho no trabalho.



Dica: Faça uma desintoxicação em sua rotina, eliminando hábitos nocivos e reorganizando seu tempo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.