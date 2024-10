Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 26 de outubro

O sábado inicia super agitado com a lua em Leão em tensão com Urano. Pode ser que você tenha acordado mais cedo e com uma inquietação difícil de ser ignorada. Situações inesperadas, teimosias e até desentendimentos emocionais podem aparecer, mexendo com o seu humor.



Mas não se preocupe, pois na metade do dia, a Lua vai se movimentar para o signo de Virgem, trazendo uma energia de organização e praticidade. O sábado à tarde será ideal para colocar os pés no chão, encontrar equilíbrio e estruturar o que está fora de ordem. Aproveite a energia da Lua Minguante para avaliar o que realmente importa: elimine o que não tem valor e fique apenas com o que funciona.

Signo de Capricórnio hoje

Paciência será necessária, especialmente pela manhã, quando situações fora do controle podem surgir. A energia muda à tarde, favorecendo o pragmatismo. Use o tempo para organizar e traçar metas. Para onde você quer apontar sua flecha, capricorniano(a)?

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.