Que horas começa o Fantástico hoje, domingo (27)?

Mais uma edição do "Fantástico" vai ao ar neste domingo (27). Apresentada por Maju Coutinho e Poliana Abritta, a produção é exibida na TV Globo. O programa começa às 18h, por conta das eleições, logo após o "Domingão com Huck", com as notícias que mais repercutiram na semana.

Entre os destaques do dominical, está uma reportagem especial sobre Jericoacoara, praia do litoral do Ceará que está no centro de uma confusão. O repórter Estevan Muniz mostrará quem é a mulher que afirma ser dona de 80% das terras da vila.

Um novo golpe também será desvendado no programa. Será mostrado como o azeite ficou tão caro e caiu nas garras de falsificadores e ainda virou artigo de luxo. O Fantástico ainda conta com mais um episódio da série "Planeta Terra".

Que horas começa o Fantástico hoje (27)?

O Fantástico começa a partir das 18ha TV Globo e no Globoplay, e está previsto para acabar às 23h15.

Reportagens especiais e as notícias mais importantes da semana, com apresentação de Maju Coutinho e Poliana Abritta.