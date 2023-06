Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (22/6)

Escorpião

O Sol nasce já no domínio de Câncer - ontem, por volta das 11h57, o astro-rei cruzou a fronteira de Gêmeos e passou a iluminar o signo do lar, da maternidade e da memória. Isso também marca, aqui no hemisfério sul, o início do inverno. É comum sentir vontade de ficar mais tempo em casa, curtindo o aconchego e o descanso. Câncer fala muito do fluxo de doar e receber, portanto, cuidar e ser cuidado pelas pessoas que amamos é algo que aquecerá nossos corações, trazendo felicidade próspera. Ângulos harmoniosos que o Sol faz com Saturno, Júpiter e Plutão conferem a força necessária para criar mudanças concretas, em especial no âmbito profissional. A Lua faz conjunção com Vênus e Marte em Leão, favorecendo os sentimentos de bem-estar e autoconfiança. Me siga no Instagram (@brendanorin) e tenha um ótimo dia!Você sente a luz do Sol aquecendo seu coração, trazendo nova luz para antigos problemas. Aquilo que dói e incomoda se tornará mais simples a cada dia. Sua memória, que normalmente traz à tona lembranças de situações ou pessoas que te magoaram, fará com que as coisas boas sejam maiores que qualquer dor, abrindo espaço para o perdão. Com o alinhamento da Lua e Marte, sua autoimagem se torna ainda mais importante, portanto cuide-se mais.Se há um signo para quem o Sol em Gêmeos causa problemas, esse é o seu, Sagitariano. É como se seus defeitos e pontos a desenvolver estivessem evidenciados, causando incômodo quase que diário: dispersão, dificuldade em manter assuntos sérios, confiança exagerada na própria sorte, entre outros. Agora tudo tende a se acalmar… Aproveite a conexão entre Júpiter e o Sol em Câncer para olhar seu lar e as pessoas que vivem com você no dia a dia com mais amor e atenção: você terá surpresas incríveis. Tudo o que temos na vida é o tempo que dedicamos, aquilo que fazemos pelas pessoas que são importantes para nós.Bom, agora que a Lua se juntou à conjunção formada em Leão (Vênus, seu planeta regente, está alinhado com Marte, Lilith e Lua), seus sentimentos se voltam todos para o desejo de cuidar da pessoa que ama ou deseja conquistar. A generosidade de Leão é tão alta quanto sua capacidade hedonista, então faça o que tiver vontade nesse sentido, porque a recepção será ótima, e também fará com que você se sinta bem. A Roda da Fortuna marca um desalinhamento de objetivos, talvez algo te chateie em sua vida profissional.Certamente o Sol em Câncer ilumina o seu dia, trazendo amor e aconchego, e o desejo de reviver boas memórias. Que tal aproveitar a oportunidade para fazer aquela ligação que vem protelando, ou então cozinhar aquele prato que é todinho memória afetiva, dos aromas ao sabor? Há uma quadratura entre Netuno e o Sol que pode incomodar - cuidado com a preguiça e a procrastinação.Esse é um dia estressante para você, Aquariano. No entanto, sua habilidade de relevar e tocar a vida a seu próprio modo te ajudará a passar ileso por esses problemas. Há um trígono formado por Saturno e Sol que vai voltar seus olhos para o futuro de sua casa e sua família - onde você quer estar daqui a 10 anos, e quais são as pessoas que gostaria de ter ao seu redor? Será que tem aproveitado o tempo com aqueles que ama? Também sentirá a necessidade de organizar o tempo e ser mais disciplinado, conforme Saturno caminha de volta para o seu signo.Mercúrio caminha rente ao Sol, a caminho de Câncer. Isso te traz duas sensações: ora sente que precisa desacelerar, ora que lhe resta pouco tempo, portanto precisa resolver muitas coisas ao mesmo tempo. Aproveite o sextil de Mercúrio com a Lua para colocar em ordem seus sentimentos de vaidade e autovalidação, e também aquele com Marte, que te trará o gás que você precisa para cumprir com tudo o que está planejando fazer.Seu dia é marcado por uma torrente de sentimentos, Taurino. É normal que isso aconteça, porque temos o alinhamento de quatro figuras que tratam das emoções: a Lua (sua criança interior, suas fragilidades, quem você é quando ninguém está vendo), Vênus (conforto, estabilidade e todas as relações), Marte (o ímpeto, a iniciativa, a vitória) e Lilith (aquilo que tentamos ocultar). Como tudo isso acontece em Leão, é um pouco tenso para você. Tente dar vazão ao que sente, não represe nada - assim você evitará uma explosão. Para lidar com isso, faça uma lista de atividades e vá marcando suas entregas, uma a uma.Quando o Sol deixou o signo de Gêmeos, sua mente aos poucos começou a se organizar novamente. Antes muitas informações cruzadas estavam a te confundir, o que dificultava um pouco a vida no trabalho. Aproveite os bons aspectos de Mercúrio com a Lua e Marte para renovar a sua imagem profissional, dedique-se para que as entregas realizadas estejam à altura de suas expectativas.Com a entrada do Sol em seu signo, você sente suas forças voltarem ao devido lugar. Ao longo dos dias, sentirá vitalidade, alegria e disposição. Sua saúde também tende a melhorar bastante, como se os raios do sol injetassem nova vida em suas veias. Verá que as coisas passarão a simplesmente “dar certo”, pois o sucesso e a luz estão a seu lado. Aliado a isso, a Lua faz excelentes aspectos com Mercúrio, Marte, Vênus e Lilith - hoje o dia pede por aventura, novidades no amor. Tente vivenciar suas fantasias, expor o que sente e partir para a conquista.Definitivamente não há para onde correr, Leonino: ou você resolve suas questões morais em relação à própria sexualidade, ou se sentirá cobrado, pressionado, incapaz de viver plenamente a abundância da vida. Veja, o alinhamento de Marte, Vênus, Lua e Lilith em seu signo, na Casa 2, pede que você acerte sua vida amorosa, busque sim por estabilidade, mas sem abrir mão de sua liberdade, de seus desejos. Encontrar alguém para viver essa fase de autoconhecimento pode ser bom, mas se já está em um relacionamento, permita-se falar abertamente sobre seus desejos com a pessoa amada. Mais uma vez, lembro que sexo é a força que gera a vida, e é a partir dela que podemos experimentar o mundo, suas delícias e prosperidades.A entrada do Sol no signo de Câncer fará emergir tudo aquilo que você sabe que deve ser melhorado em si mesmo, Capricorniano. Tente dar mais atenção para sua família, em especial se tiver filhos, e evite mergulhar demais no trabalho e nos compromissos profissionais, em especial porque a sorte está presente nesse ambiente. O movimento retrógrado de Saturno pelo signo de Peixes pede que você se abra para o mundo interior: os sonhos, as emoções, a intuição e até a fé.Marte está muito bem posicionado e aspectado, em harmonia com Vênus e a Lua. Isso tudo acontecendo em Leão, que é um signo de fogo como o seu, faz com que você se sinta muito generoso, tenha vontade de ajudar ativamente no sucesso dos seus amigos e pessoas que, para você, são importantes. Sua sexualidade ativa ainda pede que você trabalhe a energia do desejo e o vigor na cama - deixe fluir e acontecer. Mantenha o cuidado com acidentes e imprevistos.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. 