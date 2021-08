Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira-feira (4/8)

Hoje a Lua continua transitando por Gêmeos, o que nos deixa mais comunicativos, ansiosos e com a mente cheia de novas ideias.

Durante a tarde, ela forma um trígono com Júpiter em Aquário, fazendo com que seja um dia muito bacana para estudos e todo tipo de troca que favorece a expansão de consciência.

Começar um novo curso profissionalizante ou apenas propor uma reunião no trabalho para debater melhor sobre os problemas que vocês estão enfrentando e como solucioná-los.

Porém, aproximadamente entre 16:40 e 18:20 a Lua fica fora de curso, o que gera certa confusão mental e irritabilidade. Sendo assim, é importante tentar resolver as principais tarefas do dia antes desse horário.

Após as 18:20, a Lua ingressa em Câncer, o que nos deixa mais sensíveis, o que representa um convite para dar mais atenção a tudo aquilo que nos nutre física e emocionalmente.

Seja ter um momento de autocuidado ou apenas vendo um filme em família ao final do dia. Essas pequenas coisas são muito importantes para o bem-estar.

Capricórnio

Uma dica importante para hoje é colocar no papel quais são seus principais sonhos de vida nesse momento. É preciso focar em uma coisa por vez para realmente concretizar aquilo que você deseja, mas você precisa se lembrar o porque está tomando esses pequenos passos, porque o objetivo final será recompensador.

Aquário

O trígono que está se formando entre a Lua e Júpiter hoje faz com que você se sinta mais comunicativo(a), o que pode ser bem aproveitado no trabalho. Desenvolver novas ideias e buscar caminhos diferentes para resolver ‘problemas antigos’ podem ajudar a alavancar a sua vida profissional.

Escorpião

Hoje o Sol em Leão está formando um trígono com Quíron em Áries, o que representa uma possibilidade de ‘iluminar’ suas feridas sob uma nova perspectiva. Você pode estar carregando alguma dor que está te impedindo de cuidar de si mesmo(a). Tente compreender isso, se perdoar e fazer o que for preciso para seguir em frente com mais leveza.

Câncer

O aspecto que a Lua está formando com Quíron hoje representa um momento em que é preciso dar atenção às suas feridas internas. Muitas vezes, ignorar seus sentimentos pode ser mais fácil, mas apenas aumenta a angústia interna. Não se deixe desanimar da sua própria história, porque apenas você pode criá-la e modificá-la.

Gêmeos

Aproveite o trígono que se forma entre a Lua e Júpiter hoje para buscar novas formas de resolver aquele problema no trabalho ou na vida pessoal. Muitas vezes, ao tentar fazer tudo da forma mais fácil, você acaba se sentindo frustrado(a). Por isso, não tenha medo de expor o que está te causando incômodo e de ouvir opiniões.

Peixes

A presença do Sol em Leão te convida a identificar o seu brilho próprio e olhar para dentro, para descobrir aquilo que faz com que você se sinta verdadeiramente motivado(a) para viver e correr atrás dos seus sonhos. É muito importante saber ativar sua confiança interna, superar suas dores e dar o próximo passo pensando em si mesmo(a) como prioridade.

Sagitário

A sua criatividade e habilidade de comunicar as ideias mais revolucionárias são características favorecidas pelo aspecto que está se formando entre a Lua e Júpiter hoje. Porém, esse espírito de inovação pode fazer com que você não tenha o devido cuidado com as pessoas envolvidas em suas decisões.

Touro

Nessa noite, o ingresso da Lua em Câncer pode despertar algum incômodo, seja por ciúmes ou pela má interpretação de algo que foi dito a você. É muito importante ter cuidado para dialogar, lembrando-se que se colocar como vítima apenas dificulta a resolução do conflito. Tente entender o ponto de vista do outro.

Libra

Tome cuidado com a tendência de querer resolver várias coisas ao mesmo tempo e, no final das contas, acaba não dando atenção para o que é verdadeiramente importante. É claro que os compromissos profissionais precisam ser uma prioridade, mas você também precisa dar atenção às suas necessidades físicas e psicológicas.

Virgem

Uma pergunta importante para se fazer hoje é perguntar a si mesmo quais são seus atributos mais importantes da sua própria personalidade. O aspecto que está se formando entre o Sol em Leão e Quíron em Áries te desafia a encarar aquilo que está prejudicando a sua autoestima, para reconhecer o seu valor.

Áries

O trígono que o Sol está formando com Quíron em Áries pode trazer à tona algum assunto ou sentimento delicado para você. Esse aspecto quer te impulsionar a se cuidar com mais carinho e a olhar para as partes de si mesmo(a) que estão precisando de mais atenção. Devido à correria do dia a dia, você tende a esquecer de se colocar como prioridade.

Leão

Hoje o Sol em Leão está formando um trígono com Quíron em Áries, o que te convida a olhar para a sua própria jornada de uma forma mais criativa. Muitas vezes, a autopiedade e o peso da culpa dos seus erros são fatores que te impedem de prosseguir. Esse aspecto representa uma oportunidade de dar mais atenção ao que precisa ser curado.

