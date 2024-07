Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (31/7)

A quarta-feira inicia sob um aspecto desafiador entre a Lua em Gêmeos e Saturno em Peixes. O dia te convida a refletir sobre os seus limites. Será que você não anda reprimindo suas próprias necessidades emocionais? Compreender suas emoções é uma grande prioridade na sua vida nesse momento. Se não for agora vai ser depois, mas não adianta fugir. Deixe de lado as mágoas e os ressentimentos e seja mais compassivo com você e com os outros.

Áries

Explore futuras possibilidades, ariano(a). Consciente dos limites, você tem a chance de olhar à frente antes de tomar um novo caminho. O dia te convida a refletir sobre o que você sabe que é certo para você e o que a vida tem a oferecer.

Touro

Você está se preparando para começar um novo ciclo, taurino(a). Hoje você está mais sensível. Confie na sua intuição. Por mais que os seus relacionamentos tenham passado por uns altos e baixos, observe as suas necessidades e as necessidades do seu par. O que precisa ser alinhado?

Gêmeos

Chegou a hora de tirar o véu da ilusão, geminiano(a). Saturno te convida a olhar além do óbvio. Será que você tem medo de acessar alguns segredos do seu coração? Será que você tem medo de comunicar seus sentimentos para alguém? A verdade está no seu coração.

Câncer

O momento pede vivacidade, aventura e ação, canceriano(a). Chega de temer sua inquietude. Coloque suas paixões em movimento e tente algo diferente. Você pode abrir um novo caminho e trazer um pouco mais de alegria para sua vida.

Leão

Você precisa de persistência nesse momento, tente arregaçar as mangas e pegue firme no trabalho. Tente investir seu tempo e sua energia em um projeto criativo. Deixe o mal humor e o pessimismo de lado e enfrente os desafios de cabeça erguida.

Virgem

O dia pede praticidade, virginiano(a). Persiga seus objetivos com os pés no chão. Há uma oportunidade lá fora, mas você terá que sair para procurá-la. Seja um novo caminho ou um novo empreendimento, até mesmo um novo relacionamento, você só precisa "pôr a mão na massa".

Libra

Você não aguenta mais viver esses padrões repetitivos. Chegou a hora de se organizar internamente para viver algo novo. Coloque seu espírito desbravador em movimento. É tempo de agir e aproveitar esse entusiasmo, deixando de lado as limitações.

Escorpião

Não se feche para o mundo, escorpiano(a). Chega de se isolar e fugir dos seus sentimentos. Não fique na defensiva e não leve tudo para o lado pessoal, pois você não é o único que sofre. Tente olhar para o lado e veja o que a vida tem para lhe oferecer.

Sagitário

O momento pede humildade, sagitariano(a). Se você não descer do pedestal, vai acabar se perdendo e não enxergando uma saída. O reconhecimento vem, mas você precisa ser verdadeiro com você e com os outros.

Capricórnio

Você venceu seus medos, capricorniano(a). E mesmo em desvantagem, ganhou uma batalha justa. Para continuar ganhando, questione seus interesses. O que é importante para você nesse momento? Não pense só em si mesmo. Aceite suas limitações e não entre no jogo de poder.

Aquário

Existem infinitas possibilidades na vida e você sabe disso mais do que ninguém, aquariano(a). Tente mudar a rota, o cenário, faça algo novo. É importante manter-se flexível. Tente se divertir e rir um pouco, mesmo que você tenha que fazer muitas coisas ao mesmo tempo.

Peixes

Você sente que o mundo está conta você? Você sente que tudo está dando errado? Sinto que todos esses limites estão aí para te mostrar que você está em desacordo consigo mesmo. Tente estabelecer suas verdadeiras prioridades e vai perceber tudo mudando.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.