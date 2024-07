Chuva de meteoros atinge pico até esta quarta-feira (31); veja como observar

A chuva de meteoros Delta Aquáridas terá seu auge nesta noite de terça-feira (30). Conforme o Royal Museums Greenwich, a expectativa é em torno de vinte meteoros por hora no seu ápice. Menos intensa, em atividade desde 3 de julho, a Alpha Capricornídeos, que fica na constelação de Capricórnio, também atinge seu pico entre a noite desta terça e a quarta-feira (31).

O fenômeno, iniciado em 12 de julho, deve ocorrer neste ano até 23 agosto. Neste caso, são esperados cinco meteoros por hora. Ela ocorre neste ano até 15 de agosto. Ambas poderão ser observadas de qualquer parte do Brasil. Os meteoros são detritos que entram na atmosfera do planeta Terra a uma velocidade de até 70 quilômetros por segundo, vaporizando e causando os raios de luz chamados de meteoros.

"As chuvas de meteoros não têm associação física verdadeira com suas estrelas ou constelações homônimas. Delta Aquáridas é uma estrela na constelação de Aquário, 'o portador de água', que parece estar perto do radiante - a origem aparente dos meteoros da nossa perspectiva", ainda segundo o Royal Museums Greenwich.

Quando ocorre a chuva de meteoros Delta Aquáridas?

De 12 de julho a 23 de agosto, atingindo o pico na noite de 30 de julho, com um máximo de 20 meteoros por hora.

Quando ocorre a chuva de meteoros Alpha Capricornídeos?

De 3 de julho a 15 de agosto, atingindo o pico entre a noite de 30 e 31 de julho, com máximo de 5 meteoros por hora.

Como observar os eventos celestiais?

Conforme o Observatório Nacional, as duas chuvas de meteoros poderão ser vistas de qualquer parte do Brasil. Para aproveitar ao máximo é recomendável que algumas dicas sejam seguidas, em especial a procura por locais com céu escuro.

Segundo o Exoss Citizen Science, projeto de monitoramento de meteoros, é importante evitar locais com muita poluição luminosa e pontos de luz no local de observação. É necessário ainda que os olhos se adaptem ao escuro. Desta forma, evite uso de eletrônicos, como aparelhos celulares.

"Utilize o radiante no céu usando um mapa ou a estrela de referência da constelação. Os meteoros parecem surgir de um mesmo ponto do céu com curtas ou longas trajetórias", aconselha ainda o projeto.

Durante a madrugada até o amanhecer é o melhor período para a observação de uma chuva de meteoros, de acordo com o Exoss Citizen Science.

"A chave para vislumbrar essas partículas em chamas é a paciência. Acomode-se com uma espreguiçadeira e um lanche, e olhe para o céu a cerca de 45 graus do radiante. A espera sob as estrelas pode ser agradável e a recompensa, emocionante", orienta o Royal Museums Greenwich.