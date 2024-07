Previsão do signo de Câncer para hoje, 31 de julho

A quarta-feira inicia sob um aspecto desafiador entre a Lua em Gêmeos e Saturno em Peixes. O dia te convida a refletir sobre os seus limites. Será que você não anda reprimindo suas próprias necessidades emocionais? Compreender suas emoções é uma grande prioridade na sua vida nesse momento. Se não for agora vai ser depois, mas não adianta fugir. Deixe de lado as mágoas e os ressentimentos e seja mais compassivo com você e com os outros.

Signo de Câncer hoje

O momento pede vivacidade, aventura e ação, canceriano(a). Chega de temer sua inquietude. Coloque suas paixões em movimento e tente algo diferente. Você pode abrir um novo caminho e trazer um pouco mais de alegria para sua vida.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.