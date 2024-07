Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (31)

A novela 'Familia é Tudo' desta quarta-feira (31) vai ao ar às 19:15, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Chicão e Andrômeda namoram.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta quarta-feira

Chicão e Andrômeda namoram. Vênus descobre que o boletim de ocorrência foi registado próximo à data do incidente com o bondinho. Hans chantageia Gina. Catarina aparece no restaurante da Galeria, e Electra e Plutão a hostilizam.

Chicão lembra-se da conversa com Lulu e termina com Andrômeda. Elisa não deixa Renzo alterar o roteiro do comercial que fará com Lupita. Brenda incentiva Maya a ficar com Tom. Léo se preocupa ao saber que Vênus avançou na investigação sobre a morte do pai.

Luca entrega o vídeo das câmeras de segurança do dia de seu ataque para um novo perito. Júpiter pede ajuda a Marieta para esquecer Lupita. Vênus questiona Marieta sobre Joana Bastos. Tom tenta convencer Ramón a procurar um médico.

Electra confronta Jéssica. Hans manda Mila sabotar a comida do restaurante dos primos.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:15, na Rede Globo.