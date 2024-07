CAPTEI: Nova posse de desembargador do TJCE completa formação da Corte

Na sexta-feira, 26, na Escola Superior da Magistratura (Esmec) aconteceu a solenidade de posse do novo desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), Francisco Lucídio de Queiroz Júnior.

Egresso do Ministério Público Estadual (MPCE), Lucídio de Queiroz ocupava o cargo de vice-procurador-geral de Justiça e foi escolhido pelo governador Elmano de Freitas para assumir a vaga destinada ao Quinto Constitucional. O novo desembargador assume a cadeira de Teodoro Silva Santos, ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Legenda: Lucídio de Queiroz Júnior Foto: Site TJCe

Durante seu discurso de posse, o novo desembargador destacou a importância de cultivar características como escutar com cortesia, responder sabiamente, ponderar com prudência e decidir imparcialmente, citando o filósofo grego Sócrates. Lucídio de Queiroz ressaltou sua disposição para trabalhar em prol da sociedade cearense e agradeceu o apoio de todos os presentes na cerimônia.

Legenda: Posse do Desembargador Lucídio de Queiroz Júnior Foto: Site TJCe

Diversas autoridades estiveram presentes na mesa de honra, prestigiando a posse do novo desembargador, que também contou com a presença de familiares e amigos do magistrado.

Legenda: Posse do Desembargador Lucídio de Queiroz Júnior Foto: Site TJCe

Dito isso...

Vem ver as fotos captadas através do site do TJCE:

