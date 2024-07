Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (31)

A novela 'No Rancho Fundo' desta quarta-feira (31) vai ao ar às 18:15, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Seu Tico Leonel fica resignado com a sociedade nos negócios, mas alerta Ariosto para não se aproximar de Zefa Leonel.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta quarta-feira

Seu Tico Leonel fica resignado com a sociedade nos negócios, mas alerta Ariosto para não se aproximar de Zefa Leonel. Deodora pede a Ariosto para comprar o imóvel do botequim de Caridade. Blandina sonda Quinota sobre sua relação com Artur. Ariosto cobra resultados de Artur na exploração da Gruta Azul.

Blandina descobre que Quinota comandará os negócios do Rancho Fundo e pede para trabalhar com a cunhada. Corina Castello tenta fechar negócios com Tia Salete. Zé Beltino foge de Blandina. Artur pergunta a Quinota se ela quer terminar com ele.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:15, na Rede Globo.