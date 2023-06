Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (28/6)

Peixes

Essa quarta-feira tende a ser estável para a maioria das pessoas, já que Saturno está fazendo excelentes aspectos com o Sol, Mercúrio e a Lua. Como três desses planetas estão em signos de Água, são as emoções que irão marcar o dia. No entanto, há uma abordagem madura e experiente, capaz de mudar rumos importantes, visando aprender com os erros do passado para construir um futuro completamente novo. É momento de acolher seus próprios sentimentos, buscar restabelecer contato com seus pais e outros parentes que, por motivos diversos, podem ter te magoado no passado. Sabe quando a gente percebe o que realmente importa, e se dá conta de que estávamos com uma atitude mesquinha? Pois é bem assim. Também pode acontecer um desafio, uma quebra de padrões que muda muitas coisas - Plutão está se estressando com Lua, forçando a uma mudança interior, em especial na busca por harmonia, leveza e equilíbrio. Será que é hora de focar no presente? De estar no aqui e agora? Reflita sobre isso.Deixe estar: hoje é um dia para descansar, fazer o que precisa ser feito sem se preocupar em ir além. Ler um bom livro, tomar um pouco de sol para se aquecer do inverno ou então ir a um café especial são boas opções para curtir sua própria companhia. Júpiter e Netuno trazem esperança, conexão espiritual e oportunidades.A Lua deixará o signo de Libra logo nas primeiras horas após o nascer do Sol, e isso garante um dia mais leve, sem as atribulações emocionais comuns desse trânsito. Aproveite a garra oferecida por Marte para resolver o que ficou parado nos últimos três dias, enquanto evita ter qualquer tipo de discussão com pessoas que, de uma forma ou outra, te oferecem estabilidade.Para se dar bem hoje, seja no trabalho ou em grupos de amigos, você precisa oferecer atos de serviço e cuidado ao outro. Sim, é momento de trabalhar a empatia, de entender as necessidades de quem está ao seu lado. Essa compreensão ajudará a fazer as escolhas certas, e sua atitude generosa certamente renderá gratidão e bons fluídos.Dia de muita disposição e intensa felicidade. Seu estado interior irá se refletir em seu semblante e aura, contaminando a todos que estiverem por perto. Deixe essa luz transbordar e faça dela a sua força. Sua capacidade de comunicação estará em alta, o que é perfeito para as conversas difíceis, mas também para apresentações de relatórios e reuniões.Tudo o que você precisa nesse momento é de um pouco de fé. Júpiter está auspicioso em Touro, formando bom posicionamento com Saturno e o Sol, o que atrai sucesso e crescimento profissional. Se você plantou com cuidado, é chegada a hora de colher os frutos desse esforço. Abra o seu coração e permita-se conhecer essa pessoa que surgiu do nada.Apesar das discussões incessantes com pessoas próximas, você terá um dia muito bom. Tudo tende a correr como o esperado, e sua disposição será perfeita para enfrentar os desafios do dia a dia. Se possível, faça alguma atividade física ao ar livre. A Lua saindo de Libra confere equilíbrio e leveza.Você começa a sentir a força dos mistérios, o poder do oculto, se aproximando. Conforme a Lua caminha para Escorpião, sua intuição se revela como um estranhamento nas profundezas do ser, sempre certeiro. Permita-se transmutar aquilo que já não serve mais, e aproveite a conexão com Saturno para dizer “não” a quem precisa de limites.A aproximação da Lua, além de renovar sua força interior, aguça a intuição e permite ver formas claras de alcançar seus objetivos, Escorpiano. No entanto, Plutão, um de seus planetas regentes, surge para provocar mudanças repentinas em sua situação financeira e status social. Tome cuidado com pessoas que te ligam à sua infância e saiba se valorizar.Dia de extrema ponderação, tranquilidade e ações assertivas. Sua mente está sob controle, sua agenda totalmente regular e, ao longo do dia, você encontrará tempo para refletir sobre os efeitos da calma e do discernimento em sua vida. É uma abordagem bastante diferente para você, Geminiano, mas muito próspera também.Aos poucos, essa vibração sexual, que causa desejo e atração constantes, vai dando lugar à necessidade de se conectar ao outro de formas mais sutis. A conexão de Marte com a Lua pede que você vá com calma, que diminua seus impulsos. Esse será um dia confuso, com uma certa dificuldade para se tomar decisões, mas de muito bem-estar.Sua energia física nesse momento só não é maior do que o seu desejo por se conectar com o mundo espiritual. Você é capaz de sentir o toque do divino, assim como sua intuição pedindo para ser desenvolvida e trabalhada. Mercúrio em Câncer te ajuda a lidar com seus sentimentos, em especial na parte em que precisa expressá-los. Sim, Virginiano, não basta amar, é preciso dizer (seja por atos ou palavras) que ama, assim como o porquê de sentir isso em seu coração. Esse reconhecimento do amor é chave para o bem-estar das pessoas envolvidas.