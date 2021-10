Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (17/10)

Hoje a Lua continua transitando por Peixes e, após as 20 horas, ela fica fora de curso. Por isso, é importante organizar os compromissos e fazer as coisas mais importantes (como ter uma conversa delicada, trabalhar, estudar ou resolver alguma questão) antes desse horário, para evitar imprevistos e desentendimentos.

Além das energias piscianas, que nos deixam mais sensíveis, Mercúrio (que ainda está retrogradando) em Libra forma um trígono com Vênus em Sagitário, o que indica um momento em que conseguimos perceber de forma mais clara as questões que estão nos incomodando nos relacionamentos.

É importante validar os sentimentos que estão vindo à tona, mas tendo cuidado para não levar tudo ao pé da letra e acabar fazendo tempestade em copo d’água. Muitas vezes entramos em padrões de pensamentos destrutivos, dramatizando demais certas situações que podem ser tratadas com mais leveza.

Câncer

Como os nativos de Câncer são muito ligados a sua memória e ao passado, as energias piscianas podem fazer com que você se apegue demais a acontecimentos ou sentimentos que devem ser liberados. Reflita sobre os pensamentos que estão seguindo esse padrão para os deixar ir, entendendo que é preciso se conectar com o presente para realmente fazer algo a respeito do que te incomoda.

Capricórnio

O posicionamento da Lua em Peixes evidencia uma sensibilidade que é desagradável para os nativos de Capricórnio, fazendo com que não seja tão fácil esconder e ponderar aquilo que você está sentindo, como lhe é de costume. Busque dialogar com uma pessoa confiável, para que essas emoções mais intensas não te levem a tomar atitudes precipitadas - o que não é seu perfil e pode trazer arrependimento.

Aquário

A presença da Lua em Peixes pode fazer com que sua mente elabore problemas que não são tão grandes assim. Tenha cuidado para não se apegar a esses pensamentos negativos e acabar dramatizando algo que poderia ser resolvido de forma mais simples. Busque se conectar com você mesmo e fazer as coisas com mais presença, sem deixar que a mente esteja em outro lugar.

Escorpião

As vibrações mais baixas das energias piscianas podem fazer com que você se apegue a ideias ilusórias baseadas em acontecimentos do passado. Por isso, é necessário fazer tudo com presença, verdadeiramente. Seja um afazer doméstico ou uma conversa, busque realmente realizar tudo com consciência, sem deixar que a mente esteja em outro lugar.

Gêmeos

O fim da retrogradação de Mercúrio está se aproximando e, como os nativos de Gêmeos são regidos por esse astro, o sentimento de confusão e de estagnação que estava sendo evidenciado durante as últimas semanas começa a se dissipar. Porém, é preciso ter cuidado para não querer fazer mudanças impulsivas, baseadas nas emoções que são amplificadas pela influência de Peixes.

Libra

A presença da Lua em Peixes deixa os librianos mais emotivos. Porém, o aspecto que Vênus, seu planeta regente, está formando com Mercúrio hoje pode gerar sentimentos contraditórios, fazendo com que você não esteja muito disponível emocionalmente, mas se sinta muito afetado quando alguém fala ou faça algo sem levar seus sentimentos em consideração.

Peixes

A sensibilidade pisciana é evidenciada quando a Lua está passando pelo seu signo, então é preciso ter cuidado para não deixar as energias mais baixas te levarem a problematizar demais as coisas. Aproveite o dia com pessoas que você ama e busque fazer tudo com mais presença, sem ficar pensando no passado ou no futuro.

Leão

Os leoninos são considerados os mais egocêntricos do zodíaco e, por isso, é preciso tomar muito cuidado quando a Lua estiver transitando por Peixes, porque a influência dessas energias aumenta ainda mais o seu senso de vitimização. É preciso perceber que você permite, em algum nível, tudo aquilo que acontece com você. Nada é culpa apenas de outra pessoa.

Sagitário

O aspecto que Vênus (que está transitando pelo seu signo) forma com Mercúrio hoje pode te levar a falar demais, sem pensar muito em como isso irá afetar a outra pessoa. Ao mesmo tempo, você tende a se sentir incomodado caso não receba a atenção e cuidado que deseja. Busque mais equilíbrio entre dar e receber.

Touro

O Sol em Libra está formando uma quadratura com Plutão em Capricórnio, o que indica algum acontecimento inesperado envolvendo seus relacionamentos. Tenha cuidado para não buscar manter a estabilidade de forma desesperada. É importante entender que tudo é mutável e que apenas podemos desenvolver controle sobre a forma como reagimos a isso.

Áries

Como as energias piscianas podem gerar sentimentos ilusórios, tenha cuidado para não se apegar a ideias que não são exatamente da forma que você está enxergando. Tente ouvir pontos de vista de pessoas que você confie. Por mais que seja difícil para os arianos admitir os erros, não vale a pena manter um pensamento irreal apenas pelo seu orgulho.

Virgem

O trânsito da Lua por Peixes faz com que você se sinta mais vulnerável e é preciso ter cuidado com a forma que você reage a isso. Você pode aproveitar para estar mais próximo das pessoas que ama, sendo mais carinhoso. Porém, as vibrações mais baixas são relacionadas à vitimização, que pode ocasionar discussões que não levam a lugar nenhum.