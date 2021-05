A presença da Lua em Câncer nos últimos dias pode ter sido um pouco problemática, nos deixando excessivamente sensíveis para lidar com qualquer tipo de estresse emocional. Especialmente ontem, quando a Lua se encontrou com Marte, as discussões podem ter se esquentado e deixado você irritado, o que te leva a descontar essas emoções nas pessoas ao seu redor.

A harmonia no ambiente familiar é uma necessidade para o bem estar psicológico, e isso é evidenciada pela influência das energias cancerianas.

Durante esse período de isolamento social, em que a maioria de nós tem convivido muito mais com as pessoas que moramos do que era comum anteriormente, acabamos por perceber de forma mais clara aquilo que nos irrita no outro, as incompatibilidades que tornam o dia a dia mais complicado.

Nesse momento, precisamos fazer o esforço de perceber que, na maioria das vezes, o que nos incomoda em outra pessoa diz muito mais sobre nós mesmos, nossos preconceitos e manias. Por isso, essas situações podem ser grandes fontes de aprendizado, para que possamos utilizar esse tempo difícil para a nossa evolução pessoal.

Confira o seu signo de hoje (16/5)

Áries

A irritabilidade e a impaciência são características conhecidas dos nativos de Áries, mas o que muitos não sabem é que esse comportamento defensivo só existe porque são pessoas sensíveis, que sentem-se vulneráveis emocionalmente. Para lidar melhor com isso, é importante aprender a dialogar de forma serena sobre as suas emoções.

Touro

Você se sente incomodado pelo descontrole emocional que sente nesse momento, ocasionado pela amplificação dos seus sentimentos, que ocorre pela influência do posicionamento lunar atual. Sabendo disso, procure olhar para o que você tem enxergado como um problema por um novo ponto de vista, um pouco menos pessimista.

Gêmeos

Hoje a Lua está oposta a Plutão, o que traz à luz da consciência novos pontos de vista, que te fazem refletir sobre assuntos delicados. Tenha cuidado para, em meio a certa confusão mental causada por essas novas ideias, não tomar atitudes precipitadas e acabar magoando as pessoas à sua volta.

Câncer

A Lua, regente de Câncer, está posicionada a centro e oitenta graus de Plutão retrógrado. Esse aspecto tenso desperta sentimentos desafiadores que podem, inclusive, envolver dores do passado, ou mesmo fazer com que alguém reapareça em sua vida. Tenha sabedoria para compreender que alguns ciclos precisam se encerrar.

Leão

Nesse momento, os nativos de Leão estão ainda mais propensos a se comportarem de forma impulsiva. Isso acontece porque a Lua está oposta a Plutão, despertando energias intensas que fazem com que você se chateie e se irrite com facilidade. Tenha cuidado para não descontar isso nas pessoas ao seu redor.

Virgem

Nesse momento em que seus sentimentos estão amplificados, você tem duas opções principais: aproveitar para refletir sobre eles e se conhecer melhor, ou ficar irritado por não conseguir reprimi-los e controlá-los de forma racional. Tentar enxergar as situações desafiadoras como fonte de aprendizado te ajuda a evoluir.

Libra

Os nativos de Libra se sentem incomodados com o descontrole emocional ocasionado pelo posicionamento da Lua de forma oposta a Plutão retrógrado. Esse aspecto tenso pode fazer com que algum acontecimento desperte sentimentos difíceis, relacionados a alguma coisa do passado que você ainda não digeriu.

Escorpião

O descontrole emocional pode despertar comportamentos compulsivos, e na tentativa de controlar o que está passível de sua intervenção, já que você não consegue conter seus sentimentos. Isso acontece para que você enxergue aquilo que está te incomodando verdadeiramente, e procure lidar com isso de forma saudável.

Sagitário

Os sagitarianos costumam ser otimistas e transparecem autoconfiança, mas não têm muita facilidade para lidar com suas emoções e conversar sobre elas. Expor seus sentimentos não demonstra fragilidade, mas sim maturidade para lidar com o assunto por meio do diálogo, e não de brigas ou indiretas.

Capricórnio

Os capricornianos são perfeccionistas e buscam o controle emocional, o que faz com que se irritem facilmente quando não é possível compreender seus sentimentos de forma racional. É importante ter em mente que as emoções não funcionam de acordo com a lógica, e para entendê-las é preciso saber acolher sem julgamentos.

Aquário

A dica de hoje para os aquarianos é não tentar racionalizar todos os sentimentos, mas também não levar as emoções ao pé da letra. Quando você formula crenças ou toma decisões com base em algo passageiro, você pode acabar magoando alguém que ama, mesmo que não tenha a intenção de fazer isso.

Peixes

Essa semana foi intensa e, infelizmente, não termina de forma diferente, porque o posicionamento da Lua em oposição à Plutão faz com que você fique muito sensível e emotivo. Nesse momento, é importante passar um tempo sozinho para acolher suas emoções e também para descansar a mente.