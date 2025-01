Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (12/1)

Hoje, o céu oferece a oportunidade de organizar sua vida, seus sentimentos e suas ideias. A Lua ingressa no signo de Câncer, trazendo à tona a necessidade de acolher e nutrir as emoções. No entanto, ela se opõe a Mercúrio, pedindo atenção às palavras e aos pensamentos. Este é um momento importante para ajustar o que não está fluindo bem entre o que você sente e o que você comunica.



A Lua também interage com os Nodos Lunares, destacando a necessidade de alinhar suas ações com seu propósito. É um convite para integrar suas emoções, pensamentos e ações, buscando um caminho mais harmonioso.



Aproveite o domingo para refletir e colocar sua vida em ordem, respeitando suas emoções e alinhando-as com o que deseja manifestar no mundo. Que ajustes você pode fazer para se sentir mais inteiro e conectado? Lembre-se que nos próximos 18 meses você será convocado a mergulhar nas suas águas piscianas. Chega desse medo de falhar, chega de rigidez e das auto exigências.

Áries

Conflitos internos podem surgir entre o que você sente e o que precisa comunicar. A Lua em Câncer pede acolhimento das emoções, enquanto Mercúrio exige foco na racionalidade. Busque pausar antes de agir ou falar; isso pode evitar mal-entendidos com pessoas próximas.

Touro

O dia destaca uma tensão entre o que você deseja expressar e o que realmente sente. A oposição entre Lua e Mercúrio convida a refletir antes de compartilhar suas ideias. Tente harmonizar o que está dentro de você com o que sai em palavras.

Gêmeos

A Lua em Câncer ilumina questões emocionais ligadas ao seu valor pessoal, enquanto Mercúrio desafia com pensamentos práticos. Cuidado com julgamentos autocríticos. Dê voz às suas necessidades, mas escolha um tom que acolha, em vez de cobrar.

Câncer

Com a Lua em seu signo, suas emoções estão à flor da pele, mas a oposição a Mercúrio pede equilíbrio. Você pode sentir vontade de se expressar, mas não sabe por onde começar. Reflita antes de reagir, priorizando diálogos que construam, não desfaçam laços.

Leão

O confronto entre Lua e Mercúrio pode trazer inquietações internas que ficam difíceis de verbalizar. Permita-se momentos de introspecção para organizar seus pensamentos antes de expô-los. Ouça sua intuição, mas traduza suas emoções em palavras com clareza e calma.

Virgem

A tensão entre emoção e lógica pode se manifestar nas suas relações de amizade ou em ambientes coletivos. Antes de reagir, pergunte-se se o que você está comunicando realmente reflete o que sente. Acolha as diferenças sem perder sua autenticidade.

Libra

Questões profissionais ou de ambição podem entrar em conflito com seus sentimentos pessoais. A Lua em Câncer pede que você ouça suas emoções, enquanto Mercúrio desafia a agir de forma prática. Encontre o equilíbrio entre seguir metas e respeitar seu estado emocional.

Escorpião

A oposição Lua-Mercúrio destaca uma tensão entre suas crenças e suas emoções. Talvez você queira mudar algo, mas seus sentimentos ainda estão em processo de maturação. Use o dia para estudar, refletir e buscar inspiração, evitando decisões precipitadas.

Sagitário

Este trânsito pede atenção ao que você está segurando emocionalmente. A Lua em Câncer pode trazer à tona medos ou inseguranças, enquanto Mercúrio desafia a lidar com isso de forma prática. Confronte o que precisa ser transformado, mas com delicadeza.

Capricórnio

A Lua em Câncer ilumina seus relacionamentos, enquanto Mercúrio destaca o lado mais racional das trocas. Evite discussões desnecessárias e busque o equilíbrio entre ser honesto e acolher as emoções do outro. Um diálogo sensível pode fortalecer seus laços.

Aquário

O dia convida você a organizar melhor sua rotina e suas emoções. A oposição Lua-Mercúrio pode causar tensão entre querer cuidar de tudo e não saber por onde começar. Foque no que é prioridade, respeitando seus limites emocionais e físicos.

Peixes

A Lua em Câncer ativa sua criatividade, mas Mercúrio pode trazer bloqueios ou excesso de autocrítica. Não permita que pensamentos rígidos abafem sua expressão. Use o dia para explorar atividades que nutram sua alma, encontrando equilíbrio entre emoção e razão.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.