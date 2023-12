Hilary Duff celebra gravidez do quarto filho

A atriz Hilary Duff, 36 anos, está esperando o quarto filho, sendo o terceiro com o marido Matthew Koma. Nesta terça-feira (12), ela anunciou a novidade para os fãs, comemorando a gravidez. "Surpresa, surpresa", escreveu na legenda, enquanto a foto mostra um cartão de natal da família.

Na imagem, ela aparece com a mão na barriga. Ao lado dela estão o marido Koma, a filha Banks, de quatro anos, a Mãe, de dois anos, e o primogênito Luca, de 11 anos.

“Já chega de noites silenciosas. Amor, tripulação Duff-Bair-Comrie", escreveu no cartão.

No verso do mesmo cartão, dizia: "Apertem os cintos, Buttercups, estamos adicionando mais um a esse grupo maluco!".

Koma celebra com brincadeira

O marido de Hilary também compartilhou a novidade. No Instagram, publicou uma foto da família em férias e afirmou: “O bebê nº 4 está carregando…”.

Brincando com a situação, marcou o local da foto como “Clínica de vasectomia”. Ele é pai das duas meninas mais novas. Luca é fruto do relacionamento de Duff com o ex-marido Mike Comrie.