Henrique Fogaça passa mal durante gravações do 'Masterchef' e é internado

O empresário e jurado da versão brasileira do Masterchef, Henrique Fogaça, passou mal durante as gravações do talent show culinário, nesta sexta-feira (30), caiu no palco do programa e teve um corte superficial na cabeça. Logo após, ele foi internado. As informações são da revista Quem.

De acordo com a TV Bandeirantes, ele foi atendido pela equipe médica do canal e encaminhado ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde passa por uma série de exames.

Pelo fato que aconteceu com Henrique Fogaça, as filmagens do Masterchef foram canceladas. A informação foi confirmada pela emissora paulista.