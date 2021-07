Conheça a carreira de Helena Rizzo, a nova jurada do Masterchef

Gaúcha e ex-modelo, a chef Helena Rizzo fará parte do time de jurados da nova temporada do programa MasterChef Brasil que estreia hoje, às 22h30. Ela terá a grande missão de substituir Paola Carosella, que passou seis anos à frente do programa e alcançou milhares de fãs e seguidores nas redes sociais.

Filha da professora e artista plástica, Ivone Rizzo e do engenheiro civil, Roberto Bins, Helena nasceu em Porto Alegre, mas, com 18 anos, foi morar em São Paulo para trabalhar como modelo, após ter estudado um semestre do curso de arquitetura na PUC-RS. Durante o tempo livre, trabalhava como garçonete da banqueteira Neka Menna Barreto e estagiou na cozinha dos restaurantes Roanne, de Emmanuel Bassoleil, e Gero, do Grupo Fasano.

Legenda: Primeiro ensaio fotográfico de Helena Rizzo. Foto: Acervo pessoal/ Divulgação

Gastronomia e a carreira de Helena Rizzo na Europa

Quando desconfiava que a gastronomia era sua verdadeira vocação, foi convidada a chefiar a cozinha do extinto restaurante Na Mata Café. Com 21 anos, juntou dinheiro e embarcou para Europa. Na Itália, estagiou nos restaurantes La Torre e Sadler.

Já na Espanha, encontrou sua paixão pela produção artística e não puramente mecânica, como havia realizado a vida inteira. Após muita insistência, recebeu um “sim” de Joan Roca, um dos proprietários do restaurante El Celler de Can Roca, em Girona. Em seguida, passou a trabalhar no Moo, restaurante dos Roca em Barcelona. Além da paixão aflorada pela cozinha, Helena conheceu Daniel Redondo, que viria a ser seu marido.

Legenda: No intervalo do trabalho no restaurante El Celler de Can Roca, em Barcelona. Foto: Acervo Pessoal/Divulgação

Maní

Em 2004, retorna ao Brasil e logo recebe uma proposta da amiga, apresentadora e conterrânea, Fernanda Lima para abrir um restaurante. Nascia então, o Maní, que conta com mais dois sócios: Pedro Paulo Diniz e Giovana Baggio. Helena e Daniel dividiram e desenvolveram a cozinha contemporânea caracterizada por ingredientes tipicamente brasileiros. Mas, em 2017, Redondo decidiu seguir outros projetos, enquanto Rizzo seguiu a frente do restaurante e das outras casas do Grupo Maní.

Legenda: Helena Rizzo e Fernanda Lima em Barcelona. Foto: Acervo Pessoal/Divulgação

MasterChef

Com as gravações do programa MasterChef, Helena precisou se afastar do dia a dia nos restaurantes e passou ao cargo de chefe do Maní para o subchef belga, Willem Vendeven.

Em 2014, Helena conheceu seu atual esposo, Bruno Kayapy, líder da banda Macaco Bong de rock instrumental. Em 2015 se casaram e tiveram a Manoela.

Mãe, chefe de cozinha e agora, apresentadora, Helena também demostra seu talento na pintura. Fez duas capas de discos da banda do marido. Já o guitarrista Bruno é quem cozinha na maior parte do tempo em casa.

Premiações

Helena Rizzo carrega consigo diversas premiações e conquistas na carreira:

2009: Premiada como a primeira (do sexo feminino) Chef do ano pela VEJA SÃO PAULO COMER & BEBER em 2009;

em 2009; 2014: Única do país a receber o título de melhor Chef Mulher do mundo pela revista inglesa Restaurant no hanking 50 Best;

pela revista inglesa Restaurant no hanking 50 Best; 2015: De acordo com a revista Restaurant, o restaurante Maní, comandando por Helena, ficou ente os 10 melhores da América Latina e os 50 melhores do mundo ;

; Nos últimos setes anos, o Maní recebeu cinco estrelas máximas do guia gastronômico Vejinha;

máximas do guia gastronômico Vejinha; Maní também recebeu uma estrela do Guia Michelin ;

; Participou como jurada do extinto programa do canal GNT, The Taste Brasil, em 2017 a 2019 e fez parte da final do programa The Final Table, em 2018, gravado em Los Angeles.