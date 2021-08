Glória Menezes deve receber alta na segunda-feira (16), confirma Tarcísio Filho

A atriz Glória Menezes, de 86 anos, deve receber alta do hospital nesta segunda-feira (16), após dias internada com Covid-19. A informação foi confirmada pelo filho da atriz, Tarcísio Filho, fruto do relacionamento dela com Tarcísio Meira, que faleceu na última quinta (12), por complicações causadas pelo coronavírus.

Tarcisinho, como é chamado o filho do casal, participou da homenagem ao pai feita pelo programa 'Fantástico', exibido pela Rede Globo na noite deste domingo (15). Ainda no sábado, segundo boletim do hospital Albert Einstein, a artista já estava respirando sem auxílio de aparelhos.

Glória, assim como Tarcísio Meira, foi diagnosticada com Covid-19 na última semana. No entanto, o ator não evoluiu positivamente com a doença, e teve a morte confirmada pela família na quinta (12).

"O pai já tinha algumas comorbidades bastante sérias. Tinha problemas pulmonares e renais também, então havia a preocupação. Minha mãe está bem agora, graças a Deus, mas por causa da vacina", revelou Tarcísio Filho.

Homenagem da Globo

Pouco antes de confirmar a alta de Glória Menezes, Tarcísio Filho foi um dos que concederam entrevista ao Fantástico para compor a homenagem à Tarcísio Meira. Segundo ele, mesmo vacinados, os pais seguiam todos os protocolos de segurança contra a doença.

"Eles saíam para coisa muito eventuais, para médicos, já que são pessoas mais velhas e precisam de cuidados. Nós não sabemos mesmo de onde pode ter vindo", explicou ele.

Legenda: Tarcísio Filho falou sobre a morte do pai e confirmou o estado de saúde da mãe ao Fantástico Foto: reprodução/Rede Globo

Tarcísio e Glória estavam confinados no sítio da família, localizado na cidade de Porto Feliz, em São Paulo, desde o ano passado, quando a pandemia se iniciou em solo brasileiro.

A notícia da morte do pai, inclusive, foi dada a Glória por ele. "Ela não se nega a viver aquilo, se ela tiver que chorar, ela vai chorar. Minha mãe não tem barreiras para com os sentimentos dela, ela não nega a vida", comentou o Tarcisinho durante a entrevista sobre o momento da revelação.

Saudades da família

Além disso, ele falou sobre a personalidade de Tarcísio em vida, que é lembrado por todos como um homem generoso e simples.

Tarcísio Filho Ator e filho de Tarcísio Meira "O pai sempre foi um homem muito simples. As comidas eram comidas simples, os prazeres dele eram muito simples. Várias vezes na vida, os momentos glamourosos da profissão o levavam para o glamour, mas estar junto à terra era muito importante para o meu pai"

Segundo Tarcisinho, o momento é de dor, mas a lembrança positiva do pai permanece. "Sempre terei saudades, a vida toda. Eu só quis vir falar, porque é um momento muito íntimo, de dor, muito pessoal, mas nós fomos acometidos e submersos por uma onda de amor e solidariedade. Então, tenho que de alguma forma dizer obrigado a essas pessoas. Está sendo muito importante", reforçou.

Amigos próximos

Além dos familiares, amigos de profissão também compareceram nas imagens com a homenagem feita pela Rede Globo. Cláudia Raia, Tony Ramos e Fúlvio Stefanini foram alguns dos que se emocionaram conversando sobre o artista.

Legenda: Tarcísio Meira foi lembrado por colegas de profissão e amigos próximos Foto: divulgação/Rede Globo

"Ele era de uma força dramatúrgica impressionante. Quando ele entrava no set, aquilo paralisava. Todas às vezes em que ele entrava tinha um hiato entre a encenação e a realidade", disse Cláudia ao lembrar do trabalho direto com ele.

Enquanto Fúlvio agradeceu pelos anos de amizade, Tony Ramos lembrou da índole de Tarcísio. "Era um cara simples, da fazenda, do campo. Um cara que se dava muito bem com as pessoas mais simples", disse o ator ao também lembrar que Tarcísio era um homem generoso.