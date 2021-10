Globo contrata padre Fábio de Melo para atuar como repórter de Luciano Huck

Padre Fábio de Melo, um dos religiosos mais famosos do Brasil, agora é funcionário da Globo. De acordo com o site "Notícias da TV", ele foi contratado na semana passada para atuar como repórter especial do "Domingão com Huck".

De acordo com o portal sobre TV, Fábio de Melo deve ter um quadro em que viajará pelo país para contar histórias de fé e de ações pelo bem. A atração deve ser lançada em 2022. Intitulado de "Fé na Estrada", a produção tem roteiro escrito por Luciano Huck.

O novo "Domingão com Huck" ainda está sendo formação. A Globo vem fazendo pesquisas de tendências e formatos para consolidar o programa. Padre Fábio de Melo é o primeiro reforço confirmado.

A parceria entre Fábio de Melo e Luciano Huck é atinga. Ele já foi atração e até participou de quadros no "Caldeirão do Huck". O padre também foi surpreendido em "Voltando ao Passado", quadro onde é reproduzido locais da infância de famosas personalidades.