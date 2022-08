Fotos mostram danos em mansão onde moraram Belo e Gracyanne; dono cobra R$ 483 mil na Justiça

Laudos técnicos da antiga mansão onde viveu o casal Belo e Gracyanne Barbosa, em São Paulo, revelaram o antes e depois da moradia. O casal recebeu ordem de despejo por falta de pagamento, em 18 de maio de 2022. Pela 5ª Vara Cível do Foro Regional III – Jabaquara, o dono do imóvel tenta receber o pagamento de R$ 483 mil.

De acordo com o G1, o valor é referente ao custo de aluguéis, IPTU, contas, multa contratual e danos morais. A Justiça deu 15 dias para que o valor seja pago. A decisão é de 4 de agosto, e o casal recebeu a intimação no dia 10.

Veja imagens:

Legenda: Pia aparece em chão de banheiro Foto: Reprodução

Legenda: Área de piscina Foto: Reprodução

O prazo final para o pagamento do valor é até esta quinta-feira (25). Além de Belo e Gracyanne, a empresa Central de Shows e Evento Ltda. foi citada no processo para arcar com os valores.

Primeiros meses quitados

Legenda: Móvel danificado Foto: Reprodução

Os três primeiros meses foram quitados, assim como as contas de consumo, mas, após esse período, teria começado o atraso. A reportagem entrou em contato com a defesa, mas não recebeu resposta até a última atualização desta matéria.

A mansão, ainda segundo o documento, foi alugada com alguns móveis, e um relatório de vistoria foi feito antes da locação.

Legenda: Parede com infiltração no imóvel Foto: Reprodução

Entre as áreas, o imóvel tinha espaço externo com churrasqueira com forno de pizza, armários de madeira, quadros, academia, piscina, vasos de plantas e cascata na piscina, banheiro da área externa, guarita de segurança, lavanderia, máquinas de lavar e secar, armários embutidos, lareira, banheira, sala de jantar e outros móveis.