Marilene, da dupla sertaneja 'As Galvão', morre aos 80 anos

Marilene Galvão, cantora da dupla sertaneja "As Galvão", morreu aos 80 anos nesta quarta-feira (24), em São Paulo. Conforme a página no Instagram do fã-clube oficial das irmãs, o óbito foi registrado às 14h30. "É com grande pesar que, através dessa mensagem, comunicamos o falecimento", diz o texto.

"Em breve traremos mais notícias. Para agora, contamos com as orações e apoio de vocês! Nós cremos na ressurreição e acreditamos que nossa menina descansou, e em um bom lugar desfrutará do seu descanso", informa o fã-clube. Informações sobre o velório e o enterro não foram divulgadas.

A dupla de Marilene com a irmã Mary encerrou as atividades em 2021, somando mais 74 anos de trabalho. Segundo o Uol, a parceria entre as irmãs iniciou quando elas tinham 7 e 5 anos. Mary Galvão tem 83 anos.

As irmãs cantaram sucessos como "Beijinho Doce", "Carinha de Anjo" e "No calor de teus abraços".

Relação entre as irmãs

O encerramento da parceria oficial ocorreu porque Marilene sofria de Alzheimer, doença responsável por acelerar o esquecimento. Mary detalhou, durante entrevista ao youtuber André Piunti, em 2021, que a irmã não recordava mais das letras das músicas.

Mary Galvão Irmã de Marilene "Amo muito a minha irmã, muito, muito. Vou sempre visitá-la. Um amor muito grande, por tudo o que nós passamos juntas, sempre uma dando apoio para a outra. Esse amor não vai acabar, não. Infelizmente não lembra mais as letras, não lembra mais nada. É muito triste".

As duas eram embaixadoras da Associação Brasileira do Alzheimer e se apresentavam em hospitais e em casas de recuperações para falar sobre a doença.