Após seis meses da morte de Paulinha Abelha, viúvo homenageia a cantora: 'sempre no meu coração'

O viúvo da cantora Paulinha Abelha, Clevinho Santana, desabafou nesta quarta-feira (24) sobre a falta que sente da esposa, falecida há seis meses após complicações renais. Ele, que atualmente segue carreira solo, muito apoiada pela forrozeira em vida, conta que tenta se reerguer diariamente.

“Tudo é muito recente ainda, algumas coisas são dolorosas demais. O quanto ela faz falta, em todos os sentidos. Por onde passo sempre tenho lembranças dela", desabafou Clevinho em entrevista ao jornal Extra.

Ele e Paulinha se conheceram e engataram um relacionamento em 2017. Há alguns meses, ele fez uma tatuagem para homenagear a artista.

Trabalho solo

O cantor conta que tem "se apegado muito a Deus e ao trabalho". "Minha família, meus amigos, que torcem por mim e me aconselham demais, meus parceiros de trabalho... Todos estão me apoiando muito", relata.

O primeiro CD de Santana começou a ser gravado no fim do ano passado, com muito incentivo da ex-cantora da banda Calcinha Preta. Ele conta que ela o apoiava muito nesse novo trabalho.

"De certa forma, vai ser uma continuidade do trabalho dela. Nos lugares onde estiver fazendo show vou levar o nome da Paulinha. Ela vai estar sempre presente no meu coração e no do público", avalia.