Ludmilla lança 'Insônia', música inédita gravada com Marília Mendonça

A voz da cantora Marília Mendonça continua sendo ecoada no repertório de diferentes artistas. Nesta terça-feira (23), a carioca Ludmilla lançou o feat "Insônia" com a sertaneja, parte do projeto "Numanice 2".

Ludmilla adiou o lançamento da parceria por conta do EP "Decretos Reais", que havia sido divulgado poucos dias antes da data prevista. A faixa seria lançada em 12 de agosto.

Veja clipe de "Insônia":

O feat é apenas uma das centenas de faixas que Marília gravou antes do trágico acidente que a vitimou em 5 de novembro de 2021. Só com Maiara & Maraisa, mais de 15 parcerias ainda não foram lançadas.

Lançado em 2020, o projeto "Numanice" é considerado um dos projetos mais bem-sucedidos na carreira de Ludmilla, que apostou de forma inédita na mistura do funk, pagode e samba. Nas plataformas digitais, as duas partes do álbum acumulam mais de 200 milhões de reproduções.

​Os números também refletem nos shows da cantora por todo o país – em julho, a cantora atraiu 30 mil pessoas para assistirem sua apresentação em Salvador, batendo recorde de público. Mais recentemente, a cantora fez show em Belo Horizonte em meio a ingressos esgotados.

Estreando na capital cearense, a expectativa pelo show é alta – logo na pré-venda, o ‘Numanice’ em Fortaleza atingiu 9 mil ingressos vendidos em menos de 24 horas. O show na capital cearense acontece no próximo dia 3 de setembro, no Colosso Fortaleza, a partir das 17 horas.

Além da atração principal, a festa conta com apresentação de DJs. Os interessados podem adquirir os ingressos através do site efolia.com.br ou nos pontos oficiais de venda: Boteco Seu Domingo e Colosso Fortaleza.

Serviço

Numanice Fortaleza

Atrações: Ludmilla + DJs

Quando: 3 setembro (sábado)

Onde: Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz

Pontos de venda: Efolia (online), Boteco Seu Domingo e Colosso Fortaleza