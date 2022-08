João Gomes tem show confirmado no Rock in Rio 2022

O cantor João Gomes fará show de estreia no Rock in Rio no próximo dia 4 de setembro. O artista foi confirmado no festival para tocar na Arena Itaú by TikTok no mesmo dia de artistas como Justin Bieber e Demi Lovato. Será a primeira vez que o evento recebe um artista de piseiro.

"Acabei de gravar um DVD grandioso no Recife, no Marco Zero. Ainda estou em êxtase por isto e, agora, recebi a notícia de que iria me apresentar no Rock In Rio. Mais uma promessa de Deus se cumprindo em minha vida. É o que sempre digo: nunca deixem de sonhar. Só Deus sabe onde podemos chegar", disse Gomes.

Atrações novas no Rock in Rio

Junto ao nome de João Gomes, foram anunciados Fresno, Baco Exu do Blues, MC Dricka e Pedro Sampaio. A tenda promocional já havia anunciado as atrações Karen Jonz, Terno Rei, Ananda e Lagum.

“Quero aproveitar e convidar todos os meus fãs para votarem na música que querem que eu inclua no setlist. Vai ser um show totalmente interativo e com participação do início ao fim do público” convidou João, em comunicado divulgado pela assessoria de imprensa do artista.