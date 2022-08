Ludmilla deixa palco no 'Farraial' após problemas técnicos: 'infelizmente não foi culpa minha'

A cantora Ludmilla deixou o palco do festival Farraial antecipadamente após passar por problemas técnicos com o som, na tarde de sábado (20), no Anhmebi, em São Paulo. Antes da saideira, lamentou o ocorrido com os fãs: "queria fazer um show f* para vocês, mas infelizmente não foi culpa minha. Não consegui".

A artista era a primeira atração do evento, que iniciava às 13h. No entanto, conforme o Uol, Ludmilla apenas conseguiu apresentar três músicas, porque a estrutura não estava boa. Apesar de ter pedido ajuda para os organizadores, não conseguiu prosseguir com o show.

Ludmilla Cantora "A gente se encontra Brasil afora, espero ver vocês em um show meu de verdade. Com toda a estrutura que eu mereço".

O festival também contou com a presença de Jorge & Mateus, Zé Neto & Cristiano, o DJ Pedro Sampaio e os cantores Gustavo Mioto e Xand Avião.

Apoio à Ludmilla

No Twitter, uma fã defendeu a cantora. "Fiquei triste por não ver todo o show da Ludmilla no Farraial, mas ela tá coberta de razão. Foram três músicas porque o som estava baixíssimo e quase não dava pra ouvir. Ela foi brigar pras pessoas poderem ouvir. Lud, você tem meu apoio 100% por ter se recusado a cantar daquele jeito".

Outros internautas também relataram problema com o som. "Farraial, o maior descaso com a Ludmilla. Estrutura sem cumprir o que prometeram, som horrível. Ludmilla tá mais que certa em ter deixado o palco. Nunca mais piso aqui".

O evento não compartilhou registros do show de Ludmilla nas redes sociais.