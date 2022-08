Após separação com Simaria, Simone nega que seguirá carreira gospel e fala sobre rumos na carreira

A cantora Simone utilizou as redes sociais, neste domingo (21), para desmentir boatos de que irá seguir a carreira gospel, após anunciar a separação da dupla que formou por 10 anos com a irmã Simaria.

Simone Cantora Todo mundo sabe que eu sou cristã, minha família, marido, há 20 anos. Mas eu ainda não vou seguir o gospel, porque ainda não é tempo. Sou apaixonada, amo louvar, é o que me traz paz, alegria, felicidade, mas eu preciso obedecer o tempo de Deus."

Simone garantiu que continuará a cantar sertanejo: "Eu permaneço cantando também um estilo de som que eu amo, que eu cresci ouvindo, que me deu tudo na minha vida, que é o sertanejo. Nesse projeto paralelo à dupla Simone e Simaria, eu irei cantar sertanejo. Irei continuar porque a sofrência é garantida. Esse som me move".

A cantora também projetou mudanças para a sua carreira solo. "Vou dar uma roupagem nova, sim. Quero mudar um pouquinho o 'visu'. Tô pensando o que a gente vai fazer. Não sei se mudar um pouco o cabelo, iniciar uma nova dieta para ficar incrivelmente com a saúde lá em cima. A banda é a mesma, os músicos são os mesmos. A gente vai só dar uma roupagem nova, bacana, e preparar um show muito fera", apontou, em publicação na rede social Instagram.

Por fim, além de se mostrar motivada, Simone enfatizou que está feliz por Simaria: "Porque ela tá feliz, ela quer esse tempo para cuidar dos filhos dela. A coisa mais importante da vida é a família, os filhos. Ela é meu sol, minha luz, minha anja. Eu amo ela".

Irmãs se separaram após 10 anos

As irmãs Simone e Simaria anunciaram a separação da dupla após 10 anos de parceria. O comunicado foi compartilhado por meio de uma nota nesta quinta-feira (18). "As artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo", disse a nota.

A separação foi motivada por uma série de desentendimentos. Em maio deste ano, um atrito entre Simone e Simaria no Programa do Ratinho fez a gravação do programa ser parada. No início de agosto, já existiam rumores de separação da dupla.

Os contratantes da irmãs foram a público para revelar que os shows previstos das coleguinhas nos próximos meses estavam sendo cancelados.

O estremecimento na carreira de Simone e Simaria ficou evidente após entrevista de Simaria concedida ao colunista Leo Dias, do Metrópoles. No material, ela expôs uma série de divergências com a irmã nos bastidores.