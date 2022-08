Ludmilla adia lançamento de 'Insônia' com Marília Mendonça para fim de agosto

Ludmilla usou as redes sociais na noite desse sábado (6) para anunciar o adiamento de "Insônia", parceria dela com a sertaneja Marília Mendonça. O feat seria liberado nas plataformas digitais em 12 de agosto, mas a nova data agora foi marcada para o fim deste mês no projeto "Numanice 2".

A funkeira explicou que a decisão de retardar a divulgação da música ocorreu "em respeito à memória da Marília Mendonça e todo o trabalho que está sendo feito pela equipe maravilhosa dela, em torno do EP 'Decretos Reais'".

O volume 1 do álbum póstumo da sertaneja, que emplacou todas as quatro faixas no top 50 do Spotify, foi lançado no dia 22 de julho, data em que ela completaria 27 anos. Para não ofuscar a divulgação do disco, Ludmilla optou por liberar a canção apenas no seu segundo álbum de pagode.

Legenda: Anúncio oficial foi feito na conta pessoal da funkeira Foto: Reprodução/Twitter

"A faixa será lançada, junto com todo o meu projeto Numanice 2, no final do mês de agosto. Enquanto isso, continuem curtindo e seguindo os decretos da nossa eterna rainha Marília. Em breve volto com novidades!", escreveu Ludmilla.

'Tão aguardado pagode'

A cantora não deu detalhes sobre a canção, mas já havia comentado sobre o dueto com Marília Mendonça em novembro de 2021, quando a sertaneja foi vítima de um acidente aéreo em Minas Gerais.

Segundo Lud, Marília estava em seu camarim "toda feliz, esbanjando simpatia" um mês antes da tragédia. Foi nesse encontro, inclusive, que a rainha da sofrência pediu para participar do "Lud Session".

"Essa era uma das suas maiores características, sempre generosa demais por onde passava. Juntas no camarim planejamos o lançamento do tão aguardado pagode que tá gravado faz mais de um ano, quem me acompanha sabe o quando eu te admiro, sou sua fã e o quanto eu estava feliz naquele dia", frisou.