Álbum póstumo de Marília Mendonça, 'Decretos Reais', é lançado; ouça

Músicas novas de Marília Mendonça chegaram aos streamings nesta quinta-feira (21), no álbum póstumo "Decretos Reais vol.1". O lançamento foi feito pela equipe e família da cantora, morta em um acidente de avião em novembro de 2021.

O Extended Play (EP) tem quatro canções. Álbum chegou poucas horas antes do aniversário da Rainha da Sofrência, que completaria 27 anos.

Ouça o novo álbum póstumo de Marília Mendonça:

“‘Só sei que eu te amo demais…’ e vamos te amar pra sempre! A saudade bate muito forte aqui no peito, o tempo só fortalece o que de mais grandioso você deixou pra nós: nunca desistir dos sonhos e os seus continuarão sendo vividos e atendidos por nós!", diz publicação feita nas redes sociais de Marília.

As músicas são intituladas "Te amo Demais", "Te Amo Que Mais Posso Dizer (More Than I Can Say)", "Não Era Pra Ser Assim" e "Sendo Assim/Muito Estranho (Cuida Bem de Mim).