Maraisa emociona fãs ao publicar foto com Marília Mendonça: 'ela sentia que ia acontecer algo'

Às vésperas do aniversário de Marília Mendonça, que completaria 27 anos nesta sexta-feira (22), Maraisa publicou uma foto antiga com a cantora no Instagram para homenageá-la.

Na legenda, a sertaneja revelou que, antes do acidente aéreo que vitimou a artista, no ano passado, teve a "impressão" de que Marília sentia que iria "acontecer algo" e que, por isso, teria deixado "tudo organizado ainda em vida" para que sua equipe, amigos e família pudessem realizar.

Nesta sexta (22), a equipe de Marília Mendonça divulga "Decretos Reais", EP de inéditas composto pela cantora.

"Depois de todas as circunstâncias que vivenciamos com a perda da Marília, todos nós que dividimos com ela um pouquinho de nossos momentos, podemos provar essa amizade e esse amor através do cuidado com a sua obra, dando continuidade àquilo que ela sonhou", escreveu Maraisa no Instagram.

De acordo com a cantora, que faz dupla com Maiara, Marília estava numa das fases "mais engajadas" no trabalho quando morreu. "Posso dizer, como conhecedora da verdade e da intimidade dela, que esse movimento da família e do escritório para a concretização desses sonhos me faz ter ainda mais orgulho", destacou.

Emoção

A homenagem de Maraisa emocionou seguidores da cantora, que, na postagem, comentaram frases como: "Nada acima da lealdade e do companheirismo de vocês" e "Será nossa rainha para sempre".

Decretos Reais

"Decretos Reais" é uma homenagem póstuma à Marília Mendonça produzida pela equipe, amigos e família da eterna rainha da sofrência. O EP foi anunciado nesta quarta-feira (20) e deve ter quatro faixas, sendo uma delas um pot-pourri.

Segundo o portal Na Telinha, as músicas foram extraídas da live 'Serenata', feita pela cantora em 15 de maio de 2021.