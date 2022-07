Luísa Sonza se pronuncia após morte de fã em show

A cantora Luísa Sonza usou o Twitter para se manifestar, nesta quinta-feira (21), sobre a morte de uma jovem durante o show que fez em Porto Alegre, no último sábado (16).

Na rede social, a gaúcha declarou que soube do caso apenas na quarta-feira (20), desejou força à família e que o fato seja apurado pelos órgãos de segurança.

Luísa Sonza Cantora Só soube ontem de tudo que aconteceu e tô arrasada isso. Minha preocupação antes foi falar com a família. Primeiro pedi para encontrar o número da mãe ou irmã para depois vir falar algo publicamente. Desejo muita força a família e espero que o caso seja apurado o mais rápido possível

O comentário foi feito em resposta a outro post que citava o fato e cobrava que a cantora prestasse condolências à família.

Morte em investigação

A veterinária Alice de Moraes, 27 anos, passou mal enquanto acontecia a apresentação, procurou atendimento na ambulância do show da cantora, mas não resistiu.

A amiga e a irmã, que acompanhavam Alice no show, falam em negligência durante o atendimento. A causa da morte só será apontada após perícia no corpo, que pode levar até 30 dias para ser concluída.

"Quando chegaram os médicos, Samu, 40 minutos após, ela veio a entrar em óbito. Tinha um histórico cardíaco. A informação que eu tenho que ela só tinha ingerido uma cerveja, então tudo isso nós vamos apurar", declarou o delegado Alexandre Vieira.

O delegado informou ainda que é muito prematuro afirmar ser um caso de negligência médica. No entanto, afirma que irá buscar mais informações, como o momento exato do fato, quanto tempo demorou o atendimento, quantas ambulâncias estavam no local e qual era o público presente, entre outros dados.