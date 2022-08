Fotos de supostos machucados de Angelina Jolie após briga com Brad Pitt são divulgadas por jornal

Novas informações sobre uma discussão de setembro de 2016 entre Brad Pitt e Angelina Jolie que teria culminado no divórcio do casal continuam surgindo. O ator e a ex-mulher se desentenderam dentro de um avião, em um voo que ia da França aos Estados Unidos.

Angelina relatou ao FBI que foi agredida física e verbalmente pelo então marido, além de ter alegado que ele estava bebendo e derramou cerveja nela. O Page Six divulgou imagens dos machucados da atriz. O ator nega as acusações e, até o momento, é considerado inocente pelo órgão.

O documento do FBI, que veio a público na última terça-feira (16), aponta que a briga aconteceu no dia 14 de setembro de 2016, apenas quatro dias antes de Angelina entrar com um pedido de divórcio.

Legenda: A briga com Brad Pitt teria resultado em um machucado na mão de Angelina Jolie Foto: Divulgação FBI

Já conforme o jornal Daily Mail, o documento também reporta que Pitt teria comparado um de seus seis filhos com Angelina aos assassinos do massacre de Columbine.



Segundo o relatório, o ator teria dito que a criança "parece com a p.. de um garoto de Columbine" durante a mesma briga em que teria agarrado Angelina pelos ombros, sacudindo-a enquanto gritava: "Você está f... essa família".



O veículo não deixa claro qual dos filhos foi alvo da ofensa. Contudo, este foi o mesmo voo em que Pitt supostamente colocou as mãos no filho mais velho do casal, Maddox, quando ele tentava intervir na discussão dos pais.

Legenda: Outra foto da investigação mostra o cotovelo machucado da atriz Foto: Divulgação FBI

Massacre de Columbine

O Massacre de Columbine aconteceu no dia 20 de abril de 1999, quando dois estudantes, Eric Harris e Dylan Klebold, entraram no colégio no estado do Colorado, nos Estados Unidos, e mataram 12 alunos e um professor antes de se suicidarem.



O ataque é até hoje um dos mais mortíferos envolvendo armas de fogo em escolas nos EUA, tendo sido o primeiro a ganhar atenção internacional e cobertura televisiva. Desde então, o Colorado já sofreu pelo menos mais seis ataques a tiros.