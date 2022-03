Fotos de menino com 'síndrome do cabelo impenteável' viralizam nas redes sociais; veja

Fotos de Locklan, um menino americano, viralizaram nas redes sociais. A mãe, Katelyn Samples, publicou registros do garoto no Instagram e ficou preocupada ao receber a mensagem de um estranho, perguntando se o garoto sofria de "síndrome do cabelo impenteável".

Assustada, a mãe nunca tinha ouvido falar sobre a síndrome, apesar de ter notado algo de diferente nos cabelos do filho, muito loiros e espetados.

"No começo, você vê ‘síndrome’ e fica tipo: ‘Oh, meu Deus’. Há algo errado com meu bebê? Ele está com dor ou algo assim?", relatou Katelyn ao programa “Good Morning America”, da rede americana ABC.

Katelyn levou a criança ao dermatologista, quando Locklan, então com 10 meses, foi diagnosticado com a síndrome, uma doença genética raríssima. Geralmente, surge em cabelos claros e deixa os fios despenteados, impossíveis de “domar”. A síndrome aparece com mais frequência em crianças entre três e 12 anos.

A ciência só conhece apenas cerca de 100 casos da doença, que não possui tratamento definitivo. A condição geralmente melhora ou se resolve assim que a puberdade começa.

Apesar da síndrome, a mãe conta que Locklan está se desenvolvendo normalmente. O único sintoma que apresenta, além do cabelo despenteado, é a “pele extremamente sensível”. Atualmente, o perfil do menino no Instagram tem mais de 30 mil seguidores.