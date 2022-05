Fotos da princesa Charlotte são divulgadas pela família real para celebrar aniversário de 7 anos

Novas fotos para celebração do aniversário da princesa Charlotte foram divulgadas nesta segunda-feira (2) pela família real britânica. A bisneta da rainha Elizabeth II, quarta na linha de sucessão ao trono, chegou aos sete anos.

As imagens foram compartilhadas pelos pais de Charlotte, o príncipe William e Kate Middleton, Duques de Cambridge. Nelas, a princesa aparece em um jardim em Norfolk, localizada a leste da Inglaterra.

Em uma das fotos, Charlotte está com uma cocker spaniel preto, em um registro feito pela própria Kate Middleton. A cadela se chama Orla, tem dois anos e foi presente do tio materno de Charlotte, James Middleton.

Charlotte Elizabeth Diana foi vista em público em duas ocasiões no último ano. Em março, esteve na Abadia de Westminster com os pais e o príncipe George para uma homenagem ao duque de Edimburgo. Além disso, compareceu a uma celebração no domingo de Páscoa na Capela de São Jorge, em Windsor.

Atualmente, segundo a imprensa britânica, a família Cambridge passa a maior parte do tempo na casa de Norfolk, Anmer Hall.