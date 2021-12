Final do Bake Off Brasil 2021: Gileade Freitas é o grande vencedor da 7ª temporada

O confeiteiro Gileade Freitas conquistou o título de campeão da sétima temporada do Bake Off Brasil - Mão na Massa. Ao todo, foram 21 semanas de competição e 42 desafios.

A grande final, exibida no sábado (18), foi disputada entre Gileade, Nathanael Santos e Julio Cepem.

Quais eram os desafios da grande final do Bake Off Brasil?

A corrida pelo troféu começou com uma prova técnica em que os confeiteiros precisaram fazer o Bolo Batedeira.

“A base e o corpo da batedeira são modelados com isopor comestível. O topo da batedeira é formado por um bolo esculpido composto por quatro camadas de massa de cacau 100% e três camadas de chocolate caramelizado”, explicou Beca Milano, chefe e jurada do programa.

Beca Milano Chefe e jurada do Bake Off Brasil 2021 “Toda a batedeira foi coberta e decorada com pasta americana e os detalhes foram feitos com glacê real. O recipiente foi feito com chocolate branco. O batedor da e os utensílios também são feitos de chocolate branco e glacê real para os contornos. E para finalizar, a decoração tem o estilo cartoon com traços pretos que dão o efeito de um desenho”.

Já na prova criativa, todos os confeiteiros da temporada voltaram para acompanhar o melhor entre os dois finalistas. Os competidores tiveram que fazer uma vitrine inteira de confeitaria.

Beca trouxe, como modelo, a 'Confeitaria do Bake off Brasil', formada por cinco andares, sendo que três deles representam os expositores dessa confeitaria com mais de 50 unidade de doces.

Entre os doces estão mousse de chocolate com frutas vermelhas, mousse de caramelo com pralinê, minibolo red velvet com mascarpone e minitortas de morango com merengue.

No topo, um bolo formado por dois andares, um deles comestível e o outro cenográfico. Ambos cobertos com pasta americana e decorados com arabescos.