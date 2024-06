Filme 'Da Magia à Sedução', com Sandra Bullock e Nicole Kidman, ganhará continuação; veja o que sabe

Após 26 anos do lançamento do original, o filme "Da Magia à Sedução" (1998) ganhará uma sequência, segundo divulgou a Warner Bros nessa segunda-feira (10). Estrelas da primeira obra, as atrizes Nicole Kidman e Sandra Bullock estariam em negociação para protagonizar a nova produção.

"É oficial! 'Da Magia à Sedução 2' está sendo desenvolvido e sairá em breve", anunciou a produtora no X, antigo Twitter.

Os detalhes sobre o enredo do longa ainda não foram divulgados, mas, segundo a revista Glamour, o co-roteirista do filme original, Akiva Goldsman, e os profissionais Robin Swicord e Adam Brooks devem retornar ao roteiro na sequência.

Veja também Zoeira Lulu Santos recebe alta após ser internado com influenza A: 'Tomem as vacinas' Zoeira Reação emocionada de namorada de Paulo Vieira ao ver ator em caixão viraliza Zoeira O que é 'nepobaby'? Entenda termo usado por Sasha Meneghel para falar sobre privilégios

Além de serem cotadas para retornarem aos papéis das bruxas Sally e Gillian, Nicole Kidman e Sandra Bullock devem atuar como produtoras da obra, ao lado de Denise Di Novi, que também produziu o original de 1998.

Em "Da Magia à Sedução", dirigido por Griffin Dunne, o espectador acompanha as irmãs bruxas, descendentes de uma longa linhagem de feiticeiras. Órfãs, elas são criadas pelas tias e enfrentam a maldição que ronda as mulheres da família há mais de dois séculos: qualquer homem que se apaixone por uma delas está condenado a uma morte prematura. A obra é baseada no livro homônimo de Alice Hoffman, de 1995.