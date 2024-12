Filha de Silvio Santos se pronuncia após demissão de Raul Gil, que deixa o SBT depois de 14 anos

A CEO do SBT e filha de Silvio Santos, Daniela Beyruti, comentou a saída de Raul Gil da emissora após 14 anos. Ele teve a demissão confirmada nesta sexta-feira (6).

Ao compartilhar um vídeo do próprio Raul Gil, ela disse: "Você é e sempre vai ser querido para nós. Obrigada por fazer parte da nossa história", escreveu. Ela não falou sobre os motivos da demissão, que seria parte da reestruturação da emissora.

Mais cedo, Raul Gil havia falado sobre a saída do SBT — para onde foi a convite de Silvio Santos — e destacou que a escolha foi da emissora.

"Hoje nos despedimos de uma jornada inesquecível no SBT. Foram 14 anos de sucesso, marcados por momentos que emocionaram, divertiram e aproximaram as famílias brasileiras. O Programa Raul Gil sempre teve como missão ser mais do que entretenimento: levamos uma palavra de fé, amor, união e carinho a cada lar", disse o apresentador.

Ele relembrou a ida para a emissora a convite do amigo e fundador do SBT e ressaltou não ter preocupações sobre o próprio futuro. "O próprio Silvio Santos me colocou como sócio, e, nesses 14 anos, tive tantas conquistas que não estou preocupado em ficar parado. A vida segue, e o SBT também", pontuou.

Reestruturação do SBT

Ao falar sobre a saída, Raul Gil mencionou as mudanças que estão sendo feitas por Daniela Beyruti no SBT. "A Daniela [Beyruti] promoveu algumas mudanças no SBT, e eu desejo muita sorte a ela. Que seja muito feliz com suas novas contratações!".

Uma delas, por exemplo, é a de José Luiz Datena, que deixa a Band e vai apresentar o noticiário "Tá na Hora".

Outra mudança é o fim do programa Chega Mais. A atração matinal era comandada por Michelle Barros, Regina Volpato e Paulo Mathias. Michele Barros, inclusive, já foi demitida da emissora.

Também nos stories, a CEO do SBT agradeceu a equipe do Chega Mais. "A todos que participaram desse projeto, obrigada. Michelle Barros, Regina Volpato e Paulo Mathias, obrigada por fazerem parte da nossa história", escreveu.