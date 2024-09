Filha de Silvio Santos revela que família manteve sigilo sobre doença do pai por 20 dias

A apresentadora Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, participou do programa “Hora do Faro”, nesse domingo (29), e deu detalhes de como tem sido vivenciar o luto pela perda do pai. O dono do SBT morreu no último dia 17 de agosto, aos 93 anos, em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza A.

Silvia relatou que a família guardou segredo sobre o estado de saúde do apresentador por quase três semanas . “A gente estava vivenciando essa história toda 20 dias antes de todo o Brasil. Não podíamos passar para ninguém o que estava acontecendo. Estamos vivendo um dia de cada vez. A gente está se permitindo viver esse luto e as emoções”, considerou.

Ela lembrou que soube na madrugada de sábado que Silvio havia falecido, através de uma irmã. “Eu esperava que ele fosse para casa, e minha irmã simplesmente me deu a notícia de que ele tinha descansado. Está sendo muito difícil acreditar no que aconteceu”.

A filha número 2 do apresentador se declarou ao pai na entrevista: “Ele é o meu pai, meu mestre e, depois de Deus, meu melhor amigo. A humildade foi a coisa mais valiosa que ele me ensinou”, concluiu.

