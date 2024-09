Filha de Carla Perez e Xanddy termina relacionamento com a namorada

Camilly Victória, filha do casal de artistas Carla Perez e Xanddy, terminou o namoro com a estudante americana Daze. Elas estavam juntas desde o início do ano passado. Camilly deletou as fotos com a namorada, e as duas pararam de se seguir nas redes sociais.

No Instagram, Daze ainda compartilhou uma frase que sugeriu o fim do relacionamento: “A vida está parecendo uma missão solo”.

Até o início de julho, elas estavam juntas. Camilly, inclusive, parabenizou a companheira pelo aniversário dela: "Feliz aniversário para minha mulher, minha moça, amor da minha vida, meu bebê, meu tudo", escreveu nos Stories, na legenda de fotos das duas.

Quando o relacionamento de Camilly e Daze se tornou público, surgiram boatos que o namoro teria incomodado Carla e Xanddy. No mesmo dia, o cantor publicou um vídeo negando a informação e prestando apoio à filha. Camilly, que se dedica a carreira musical, também chegou a falar sobre o assunto, negando a crise familiar.

Em julho do ano passado, Camilly publicou um vídeo em que aparecia dando um beijão em Daze, confirmando publicamente o relacionamento amoroso.