Fernanda Montenegro não renova contrato com a Globo, diz colunista

Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, Fernanda Montenegro, de 93 anos, não renovou seu contrato com a TV Globo.

A atriz era um dos grandes nomes da próxima novela das 21h, “Terra Vermelha”, com direção de Walcyr Carrasco e previsão de estreia para 2023.

Apesar disso, Fernanda não pretende se aposentar da carreira de atriz, ainda segundo o jornalista. A artista terminou recentemente as gravações de “Dona Vitória”, dirigida pelo genro Andrucha Washington, em que atuou em 130 cenas, e estará no filme que Walter Salles fará inspirado no romance autobiográfico “Ainda Estou Aqui”, de Marcelo Rubens Paiva sobre a prisão e o desaparecimento do pai do escritor.

Durante a pandemia, Fernanda também não ficou parada e protagonizou uma série com a filha, “Amor e Sorte”, exibida no “Fantástico”. A série falava do impacto do isolamento nas relações de amor.