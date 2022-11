Felipe Neto e Gkay se beijam em live e chamam atenção de redes sociais

Os influenciadores digitais Gkay e Felipe Neto trocaram um beijo durante uma live, nesta quinta-feira (24). Os dois já haviam trocado mensagens nas redes sociais, mas negaram que estivessem se envolvendo.

O beijo aconteceu durante uma live patrocinada por uma marca e que contou com a presença de uma dezena de influenciadores digitais, entre eles Camila de Lucas, Ana Clara, Lucas Rangel e Tatá Estaniecki.

Assista ao beijo:

"Beija, beija, beija", gritaram os colegas de Felipe Neto e Gkay, enquanto os dois trocavam alianças "de mentirinha".

"Buquê" em transmissão

Antes do beijo, o youtuber entrou no local, segurando uma espécie de buquê: "faltam dois minutos para meia-noite. Dois minutos para a virada".



Por fim, Felipe Neto e Gkay, por fim, arremessam as "flores" para os colegas de palco.