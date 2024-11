Fábio Porchat revela conselho de João Vicente de Castro: 'Se não quer, não tenha filho'

O apresentador Fábio Porchat revelou que um conselho de João Vicente de Castro o fez entender que ele não precisaria ter filhos só pela “pressão da sociedade”. O humorista falou sobre o assunto em entrevista ao programa “50 & Uns”, de Angélica, que irá estrear no domingo (10), no Globoplay, e no dia 12 de novembro, no GNT.

No entanto, um corte do programa foi publicado nas redes sociais do canal por assinatura e viralizou, já que Porchat terminou o casamento com Nataly Mega, em 2023, exatamente pela decisão de não ter filhos.

“Um dia eu estava conversando com o João Vicente, aí ele falou: 'você vai ter filho?'. Falei: 'Vou ter que ter, né?'. Ele falou: 'não, Fábio. Se você não quer ter, não tenha filho'. E eu realmente… Quando eu percebi que não ter um filho era uma opção, foi um alívio”, disse o artista.

Porchat ainda relatou que recebeu muitos relatos de pessoas que também não querem ter filhos, assim como ele. “Eu recebi muita gente falando assim: 'eu vivo um relacionamento, não sei se quero, não quero. Que legal que você falou abertamente sobre isso'. Para o homem ainda tem essa coisa, que é mais uma vantagem dessa sociedade, que é: se daqui a 40 anos eu decidir ter um filho, eu tenho um filho”.

O artista chegou a revelar um segredo sobre João Vicente no papo: “João quer ter filho, mas morre de medo também”, disse.

Após o fim do casamento com Nataly, Porchat agora namora a humorista Priscila Castello Branco.