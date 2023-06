Ex-integrante do grupo Dominó nega ter se relacionado com Gugu Liberato

O cantor Italo Coutinho, ex-integrante da boyband Dominó, que fez sucesso nos anos 80 e 90, negou ter se relacionado com o apresentador Gugu Liberato, que faleceu em 2019.

O artista compartilhou um vídeo do jornalista Felipeh Campos falando que um ex-integrante do Dominó estava revoltado com um radialista após um boato de que ele teria transado com Gugu. Na legenda, Italo escreveu: “Nunca transei com Gugu Liberato”.

O Dominó foi criado pela produtora de Gugu, em 1984, inspirado na boyband Menudo. A formação inicial contava com Afonso Nigro, Nill, Marcos Quintela e Marcelo Rodrigues.

Em 1992, com a saída de Afonso Nigro, dois novos integrantes foram apresentados aos fãs: Italo Coutinho e Rodrigo Faro.

Suspensa

Na quinta-feira (29), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu a ação de reconhecimento de união estável de Rose Miriam Di Matteo, mãe dos três filhos de Gugu, com o apresentador.

A solicitação foi feita por Thiago Salvático, suposto namorado do artista. A informação foi confirmada pelo advogado de Rose, Nelson Willians.