Ex-cantora gospel, Jotta A revela preconceito após se assumir mulher trans

Após se assumir publicamente como uma mulher trans, a artista Jotta A, antiga cantora gospel, desabafou nas redes sociais sobre o preconceito que vem recebendo e como isso vem afetando seu processo de reconhecimento. As informações são do Jornal do Comércio.

A jovem de 24 anos fez sucesso na infância cantando músicas gospel em um programa de calouros de Raul Gil e chegou a ser a pessoa mais nova do mercado gospel latino a ser indicada ao Grammy.

"Me lembro da primeira vez que sai na rua usando um vestido e voltei pra casa chorando… Eu nunca havia experienciado o assédio masculino antes; desde assobios até insultos. Também me lembro de reduzir o meu ciclo de amizades após ser objetificada de maneira não intencional por alguns amigos que me perguntavam quando iriam começar a crescer os meus seios ou se eu queria ter uma vagina", disse Jotta A.

A artista também se queixou contra o fato de muitas pessoas se acharem no direito de opinar sobre sua vida.

"Assuntos sensacionalistas nos acompanham; da matéria em um portal de notícias até nas resenhas entre colegas. A verdade é que não existe 'local de fala' em uma sociedade onde todo mundo acha que tem o direito de opinar sobre você", desabafou.

Por fim, Jotta A disse que aprendeu a se aceitar do jeito que é e alega ter perdido o medo de ser feliz.

"Pude me olhar no espelho, provar as roupas que eu gosto, me maquiar de maneira desacelerada. Me apeguei a mim mesma e nunca mais soltei. O que importa é que eu me permiti existir e ser, aceitei os desafios e venci o medo de ser feliz", concluiu.