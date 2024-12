Ex-BBB, Rafael Licks, curtia sua lua de mel em pousada a 300 metros da queda do avião em Gramado

O ex-BBB Rafael Licks contou nas redes sociais que está passando sua lua de mel em uma pousada que fica a 300 metros do local onde caiu um avião em Gramado, neste domingo (22).

Ele se casou com Renata Klein, no sábado (21), em um local chamado Emma Trein, em Canela, um dia antes do acidente, e disse que não ouviu nada na hora da queda.

"Gente do céu, o avião caiu a 300m da nossa pousada. Acordei agora e vi a notícia do avião que caiu. Sério, é duas ruas para lá. Bizarro. Eu não escutei nada. Renata está dormindo ainda. Que loucura", disse ele, visivelmente atordoado com a situação, nos Stories.

Rafael e Renata estão hospedados no hotel Valle D'incanto. Ele participou da 15ª edição do reality show global.

O avião que caiu em Gramado hoje colidiu com a chaminé de um prédio, em seguida atingiu o segundo andar de uma residência e, então, caiu sobre uma loja de móveis, segundo informações da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Dez pessoas morreram.